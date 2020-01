UCV FC alza la voz en contra de su directiva

Fútbol Venezolano

Viernes 10| 8:52 am





Redacción Meridiano

El primer campeón del fútbol venezolano, UCV Fútbol Club, actualmente vive un delicado momento en su directiva y el capitán de la plantilla, David González, alzó la voz con una denuncia en contra de la misma.

"A los dueños hay que hacerlos reflexionar, tú no puedes comprar un equipo y no hacerte cargo del mismo. Tenemos cuatro meses sin recibir nuestro sueldo. Es difícil cuando te toca ver compañeros llegar con solo una arepa o sin cenar", dijo el “Zorro” en una entrevista para El Mundo es un Balón.

Además, el golero manifestó que apenas culminó el Torneo Clausura 2019, sus compañeros fueron desalojados de los hoteles donde estaban hospedados por el club.

"En palabras textuales, Luis Ángel Sánchez me recomendó que fuera a la FVF (Federación Venezolana de Fútbol) y demandara a Enrique Hung, porque si le escribía no me iba a contestar", acotó.

El experimentado guardameta lideró la denuncia en nombre de todos sus colegas del club, a quienes se les tiene una deuda importante desde hace más de cuatro meses.