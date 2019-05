Jeriel De Santis, una promesa proveniente de El Callao

Fútbol Venezolano

Prensa Caracas FC

De ser descubierto en una típica caimanera de 31 de diciembre por Noel Sanvicente, ocho meses después (8 de agosto de 2018) debutó en Copa Venezuela y jugó nueve minutos ante Petare. Pero no fue hasta el pasado sábado 18 de mayo que oficialmente comenzó su carrera en un partido liguero de primera división. Entró al minuto 73’ por Carlos Espinoza, y en poco tiempo casi marcó un gol y en otra acción del partido asistió el quinto tanto del equipo de taquito para deslumbrar a la grada, en una jugada finalizada por Robert Hernández.

Es Jeriel De Santis, un chamo que con tan solo 16 años de edad (18-06-2002) ya mide un metro noventa y evoluciona con su juego en cada práctica, tanto con la sub-19 dirigida por Miguel Ángel Romero, así como también con la filial de Henry Meléndez y el primer equipo de Sanvicente.

“Son muy bonitas personas (en referencia a sus entrenadores). En el campo me piden que dé la pelota al espacio y llegue al arco con rapidez para marcar goles (como por poco ocurre en el cuarto gol ante Llaneros)”, explicó en cortas palabras el chamo, con la ingenuidad propia de la edad pero la sapiencia de un profesional.

Entre sonrisas recordó que Sanvicente junto con sus entrenadores bromean con él y le han comentado que de haber adquirido estos conceptos mucho antes del Sudamericano Sub-17 probablemente la cuota de goles hubiese sido mayor. Marcó un hat-trick ante Bolivia. “Dar al espacio y llegar más al área. Entre Miguel y “Chita” me lo repiten y uno lo aprende cual caletre. O que me la de El volante y descargue al extremo para luego entrar al área”, explicó.

No solamente los entrenadores son los encargados de formar a un talento como De Santis. Jugadores de experiencia en el Caracas como Ricardo Andreutti, Rubert Quijada y Luis Colmenarez se le han acercado para aconsejarlo y darle la confianza que requiere un futbolista que comienza a tener minutos de juego en el más alto nivel. “Fue Colmenarez uno de los primeros que se me acercó cuando llegué al club y me daba la cola”, recordó.

En referencia al partido ante Llaneros, el muchacho originario de El Callao, estado Bolívar, comentó que los jugadores le brindaron confianza en el camerino. “Todos me hablaron con cariño y respeto. Que aprovechase la oportunidad al máximo y me divirtiera”, subrayó.

Sobre la asistencia que le brindó a Robert Hernández, De Santis mencionó que fue una jugada que se trabajó en la semana, puesto que el habilidoso volante al estarse recuperando de una lesión se desempeñó dentro del grupo de los suplentes en el que también actuaba el espigado delantero.

Por último mencionó que debido a su evolución ha recibido halagos desde muchos sectores, pero a su vez no permite que se le suban a la cabeza. “Mi mamá es cristiana y yo siempre he seguido sus pasos. Siempre me ha dicho que no me agrande, que sea humilde y creo que casi todos los jugadores del Callao que se probaron conmigo y no quedaron en el club les fue mal por eso; en lo personal considero que no he alcanzado nada todavía y por eso quiero seguir trabajando para llegar bien lejos”, aseguró el chamo, quien además recordó que de su primera pretemporada en el club se fijó en Edder Farías como un delantero a seguir, mientras que a nivel internacional su ídolo es el uruguayo Luis Suárez.