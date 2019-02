Carabobo y Portuguesa salieron triunfadores en jornada sabatina

Fútbol Venezolano

Sábado 23| 8:28 pm





Yovanny Vasquez || @Yovavasquez96

La quinta fecha del Torneo Apertura 2019 vivió su segunda escenificación con los únicos ganadores de la jornada sabatina: Carabobo y Portuguesa. Por otra parte, Aragua igualó sin dianas ante Estudiantes de Mérida en Maracay.

Los elencos granates y rojinegros rescataron un lauro prestigioso en condición de visitante. El primero con goles de Grenddy Perozo y Aquiles Ocanto (Penal) sacaron una valiosa victoria de 1-2 ante el recién ascendió a Primera División, Lala FC, en Puerto Ordaz. Mientras tanto, el pentacampeón del balompié criollo -con dianas de Franklin Lucena, Denny Herrera y Framber Villegas- maltrató a Metropolitanos FC con goleada de 0-3 en el estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela.

El trayecto de la quinta jornada continuará este domingo (24/02) con la siguiente cartelera: Llaneros vs Atlético Venezuela, en Guanare (3:00 PM); Deportivo La Guaira vs Estudiantes de Caracas, en la UCV (4:00 PM); Trujillanos vs Zulia FC, en Valera (4:00 PM); Deportivo Lara vs Deportivo Anzoátegui, en Cabudare (5:00 PM); Zamora FC vs Mineros de Guayana, en Barinas (6:00 PM) y cierran Academia PC vs Caracas FC, en Puerto Cabello (6:00 PM).

Monagas y Deportivo Táchira arrancaron el trayecto de la quinta jornada, este viernes (22/02), con paridad en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo.