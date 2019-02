Francisco La Mantía extendió su contrato con La Guaira

Fútbol Venezolano

Prensa del Deportivo La Guaira || @DvoLaGuaira

Deportivo La Guaira y el jugador Francisco La Mantía llegaron a un acuerdo para extender la vinculación entre ambas partes hasta diciembre del 2020, luego de una exitosa relación que inició en 2017, cuando el nacido en el estado Mérida llegó procedente de Deportivo Anzoátegui.

A sus casi 23 años, La Mantía se ha convertido en pilar fundamental del naranja, disputando desde su llegada un total de 4.325 minutos, repartidos en 62 duelos, de los cuales 46 jugó como titular, y solo en 16 ingresó de cambio.

De todos los encuentros que combatió desde el vamos, en solo ocho fue sustituido, mientras que en otras 20 ocasiones vio el duelo completo desde el banquillo.

Feliz por renovar

Apenas rubricó su firma en el nuevo contrato, el merideño aseguró que “la experiencia en Deportivo La Guaira ha sido muy enriquecedora”, y recordó que es el club “en el que más tiempo” ha jugado, dejándole “muchos aprendizajes tanto en los momentos buenos, como en los no tan buenos”.

“Espero seguir aprendiendo en este club, que está rodeado de grandísimos jugadores y personas con muchísima experiencia dentro del fútbol”, agregó.

Acerca de su cada vez más activa participación en el conjunto dirigido por Daniel Farías, aclaró que amén de ello, no se siente “un referente del equipo”, y subrayó que para ganarse ese mote “falta muchísimo camino por recorrer”.

“Si bien en el último semestre y en este que está comenzando, gracias a Dios he sido titular, pienso que para ser un referente hay que tener más partidos encima y, por ende, más experiencia. Para mí, los referentes de Deportivo La Guaira son Vicente Suanno, César ‘Maestrico’ González y Arles Flores. Yo soy muy joven todavía, por lo que tengo muchas ganas de seguir aprendiendo de ellos, para más adelante poder convertirme en un referente del club”, explicó.

Respecto a sus metas a corto, mediano y largo plazo, el merideño respondió: “A corto plazo me visualizo aquí en La Guaira, peleando cosas importantes, volviendo a llegar a la final como lo hicimos el año pasado y, esta vez, ganándola. A mediano plazo me veo campeón con este club, y jugando de nuevo la Copa Conmebol Libertadores. Y a largo plazo me gustaría salir del país, jugar en el exterior y volver a la selección nacional, que es lo que siempre he querido. Una de mis principales metas es ser llamado constantemente a la Vinotinto y consolidarme como un jugador importante”.

Polivalencia al máximo

Portador de la casaca de la selección nacional absoluta en siete oportunidades –todas en partidos amistosos-, y figura del combinado Sub-17 que disputó el Mundial de los Emiratos Árabes Unidos en 2013, La Mantía destacó que se siente cómodo jugando tanto de volante central –su posición natural-, como de zaguero, tal como lo ha venido utilizando últimamente el timonel del cuadro litoralense.

“Me gusta mucho jugar en el mediocampo porque uno tiene más contacto con el juego, pero en la defensa también estoy a gusto, es una posición a la que me he adaptado muy bien”, indicó.

De hecho, contó que debido a esa polivalencia que ha desarrollado, se identifica mucho con Tomás Rincón, quien en algún momento de su carrera también fungió como lateral derecho, siendo un mediocampista nato.

“Me gusta mucho su manera de jugar y de entregarse en la cancha, y además es el capitán de nuestra selección, con la que siempre da el máximo, al igual que en los distintos clubes en los que ha jugado. Por esa razón lo admiro mucho”, concluyó.