Caracas pondrá en prueba su físico tras ascender en Copa Libertadores

Fútbol Venezolano

Jueves 14





Yovanny Vasquez Díaz



Caracas Fútbol Club avanzó a la fase tres de la Copa Libertadores con complicidad, finalizando el encuentro de vuelta ante Delfín SC sin goles en el estadio Olímpico de la UCV, este miércoles (13/02), clasificando por el tanto de visita en el duelo de ida en Manta (1-1).

El entrenador de los Rojos del Ávila, Noel Sanvicente, subrayó la clasificación de sus pupilos en la rueda de prensa post partido frente al cuadro cetáceo en el coso de los chaguaramos.

“El primer tiempo pintaba para otra cosa, la primera ocasión de ataque fue nuestra, después vinieron varios ataques de ellos, dejamos muy separadas nuestras líneas. La idea que propuse en el segundo tiempo fue no hacer que se juntaran más, evitar que filtraran pelotas y que la salida fuera un poco más rápida. Lo principal fue estar cerca de las líneas para que no filtraran pelotas, tratar que los centros no llegaran con facilidad, sobre todo que no la cogiera López (Sergio) que era el jugador que nos estaba haciendo más daño con los centros”.

“Además, abultamos mucho, ellos (Delfín) fueron un club muy práctico y era muy difícil irlos a presionar, juegan directo, teniendo un par de jugadores que la saben aguantar. Los dos (Caracas y Delfín) fuimos equipos con características similares y que se venían en ida y vuelta. La idea era ajustar en defensa y que tuvieran más tranquilidad a la hora de contrarrestar y salir lo más rápido posible del área”.

Las bajas pasaron factura





Los avileños presentaron unas sensibles ausencias tras su última semana cargada de labor, elementos claves como la de su máxima figura en el ataque, Robert Hernández, junto a Daniel Saggiomo.

“Sin duda nos hicieron falta. Uno fue el mejor jugador del semestre pasado de nosotros y que tiene una buena arrancada (Hernández); es un jugador que en los ataques de nosotros la gran cantidad de las veces vienen por él y, también, tenemos a la otra pieza inteligente y el que piensa (Saggiomo), en cual lamentablemente tuvimos su ausencia y tuvimos que buscar la variante que por primera vez jugó ahí como lo es el delantero Richard Celis. Nos hizo demasiada falta Robert (Hernández)”.

Sanvicente aclaró sobre la estrategia de la línea de cinco zagueros para terminar definiendo la clasificación. “Busqué hacer variantes porque el rival no solo tenían dos por dentro sino que se sumaron otros dos por fuera y un tercer delantero, el juego iba mucho por arriba y había que meter un central (Guilber Guerra) que fuera bien por en el despeje ya que por las bandas era su ataque difícil y cuando cedieran los centros tuviéramos mucha gente para ir fuertes arriba; por ello la alternativa de cinco centrales, ellos sacaron volantes e incorporaron delanteros y ya faltaba poco; cuando un equipo no tiene una posesión de pelota y falta poco para la conclusión es más fácil poner una línea de cinco para tratar de ganar ese juego aéreo”.

El piloto de San Félix, agregó lo que será el próximo rival de los criollos, Melgar de Perú, en la fase tres del máximo torneo de clubes de Conmebol. “En Copa Libertadores todos los equipos son competitivos y complicados, es lo mejor de nuestro continente, jugar tal competición. Tenemos que estar preparados y tenemos tiempo para pensar en la próxima fase. Sabemos que jugar contra el equipo peruano (Melgar) es enfrentar la altura, gracias a dios tenemos la preparación adecuada tras la gran pretemporada en Medellín, eso nos sirvió ya que nos ha ido bien en la altura”.

“Chita” finalizó con los elementos que deberá alternar en su plantel posterior a que sus dirigidos tendrán que lidiar nuevamente con diversos partidos en una semana. “Lo ideal era suspender el clásico, pero no fue así y lo tuvimos que jugar. Nuestros mejores refuerzos son los juveniles, ellos van a recibir muchos minutos, ya lo demostraron en el clásico. La idea es ir alternando y dándole confianza, sumando minutos hacia los muchachos”.

“Tenemos que hacer un buen trabajo para recuperar las cargas físicas, el peor enemigo de nosotros son los viajes, cada vez se hace más complicado viajar hacia otro país, sobre todo por la parte económica. Lo mejor que nosotros tenemos es la Copa Libertadores y hay que guapear, por eso hay que cuidarse, ya que tener este certamen no es siempre”, concluyó.