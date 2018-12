Alain Baroja regresa a custodiar el arco del Caracas FC

Fútbol Venezolano

La Junta Directiva del Caracas Fútbol Club anunció el regreso del guardameta Alain Baroja, luego de finalizar su préstamo en las filas del Carabobo Fútbol Club.

Baroja, quien posee contrato con los Rojos del Ávila hasta diciembre de 2019 se mostró emocionado con su regreso al cuadro capitalino, en donde se formó y creció como futbolista. “Muy contento con este regreso, nunca dudé en volver. Aquí me formé y he vivido grandes momentos como jugador. Después de tres temporadas y media regreso a mi casa. Estoy contento e ilusionado”, fueron las primeras palabras del cancerbero tras sellar su regreso al cuadro más ganador de Venezuela.

Asimismo, el guardavalla de 29 años aseguró que durante su periplo en el extranjero obtuvo un sinfín de vivencias que lo ayudaron a madurar como futbolista y como persona, algo con lo que buscará aportar jerarquía al camerino de los avileños. “Uno ha tenido experiencias a lo largo de estos años, el salir al exterior me enseñó muchas cosas, te ayuda tanto como persona como futbolista. Trataré de traer todo eso que aprendí afuera hasta acá, buscaré dar lo mejor de mí”, comentó.

Con respecto al volver a ser dirigido por Noel Sanvicente, Baroja confesó que esto significó mucho a la hora de decidir regresar a la Cota 905, pues conoce al estratega y sabe lo que significa para el fútbol venezolano. “Es un grandísimo técnico, para mí significa un plus. Él siempre me ha dado confianza, tanto aquí como cuando estuve en la selección, y estoy muy agradecido. Me mostró su interés para que volviera y no dudé en venir, espero retribuirle la confianza”, agregó el arquero avileño.

Por último, el guardavallas nacido en la capital, quien se encargó de alzar el último título obtenido por la institución destacó que no le pasa otra cosa por la cabeza que no sea salir campeón con el cuadro caraqueño y es por eso que ha decidido volver. “Obtener la Copa Venezuela 2013 es una de las cosas más bonitas que he podido conseguir, lo necesitábamos como institución. Fue un privilegio para mí. Vengo con la ilusión de seguir ganando y traer copas para la institución, buscaré dejar el nombre del equipo en lo más alto, darle una alegría a los fanáticos que se lo merecen”, concluyó.