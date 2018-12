Luis Chiquillo se vestirá de azulgrana

Fútbol Venezolano

Prensa Monagas SC

Luego de anunciar cinco bajas, de cara a la venidera campaña, la dirigencia del Monagas Sport Club, presidida por Nicolás Fernández, sigue anunciando incorporaciones con la finalidad de reestructurar el plantel que, adicionalmente, también disputará la Conmebol Sudamericana. En esta ocasión anunció la llegada del Vinotinto Sub-20 Luis Daniel Chiquillo.

El joven mediocampista, de 19 años de edad, llega procedente de Atlético Venezuela, club en el que debutó como profesional y en el que además logró, con esfuerzo y trabajo, ganarse la regularidad en el plantel capitalino. Chiquillo firmó su vínculo con el azulgrana por un periodo de dos años, escuadra que además adquirió el 50% de los derechos deportivos del jugador, mientras que el otro 50% seguirá siendo del cuadro caraqueño.

“Darle las gracias al club por la bienvenida. Es un equipo que quedó campeón en la temporada pasada y viene con mucha ilusión de volver a repetir esa hazaña. Tuve la oportunidad de sumar minutos en la Copa Sudamericana con Atlético Venezuela y quiero volverlo hacer en este nuevo club. Es un nuevo reto para mí, afronto esto con una gran responsabilidad e ilusión”, fueron las primeras palabras de Chiquillo como nuevo jugador azulgrana.

Su destacada actuación dentro del plantel azul, le permitió ganarse el llamado a la Vinotinto Sub-20 y también convertirse en un elemento regular dentro del seleccionado juvenil que dirige Rafael Dudamel. “La experiencia en Atlético Venezuela fue muy bonita, ahí debuté en Primera División. Estoy contento ahora por estar en Monagas, quiero ganarme un puesto, siempre he querido en jugar en un club competitivo como este”, indicó, a lo que enseguida añadió que “esos minutos sumados en Atlético Venezuela me han ayudado para recibir el llamado de la Vinotinto Sub-20 y me siento muy contento por representar a la selección. Ahora en un equipo como Monagas, más grande que Atlético Venezuela en títulos, seguiré buscando dejar en alto el nombre del club”.

Finalmente, sentenció que “vengo con mucha ilusión de salir campeón y como un buen equipo, sé que lo lograremos”.

Altas: Johan Osorio (Trujillanos FC), Jesús Yendis (Deportivo Anzoátegui), Luis Chiquillo (Atlético Venezuela).

Renovaciones: José Manuel Rey.

Bajas: Luis Arturo Peralta, Agnel Flores, Javier García, Dager Palacios y Edwar Bracho.