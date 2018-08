Deportivo Táchira buscará este sábado sumar completo ante Deportivo La Guaira

Fútbol Venezolano

Viernes 3| 5:39 pm





AVN

El Deportivo Táchira buscará este sábado su primera victoria en condición de local cuando reciba en el Polideportivo Pueblo Nuevo de San Cristóbal al Deportivo La Guaira, por la jornada 3 del Torneo Clausura de la Liga Profesional del Fútbol Venezolano (Liga Futve).

Los dirigidos por el español Alex Pallarés saltaran a la cancha con la misión de sumar de a tres y mejorar en su juego, tras la caída 1-0 ante Zulia y la victoria 1-0 ante el Deportivo Anzoátegui en la pasada fecha.

Por su parte, los guaireños buscarán su primer triunfo en el certamen, luego de la caída 2-1 ante Zamora y el empate a un gol frente al Zulia en su último partido. Para ello se encomendaran a los atacantes importados Imanol Iriberri y Néstor Bareiro.

A primera hora, Aragua Fútbol Club recibirá la visita de Estudiantes de Mérida en el duelo que abrirá las acciones de la tercera jornada y se efectuará en el estadio Hermanos Ghersi de Maracay a las tres y media de la tarde.

Los aurirojos intentarán sumar su segundo triunfo del semestre y así pasar la página de la caída 2-0 ante Trujillanos, en Valera. Para este partido el director técnico colombiano Héctor Estrada contará con la inclusión del volante colombiano Yefferson Bedoya.

En tanto, los merideños querrán conseguir su primer lauro de la campaña para no escaparse de los primeros lugares y seguir en la lucha por los puestos que dan acceso a la siguiente fase. Los andinos vienen de empatar por la minima en sus primeros dos partidos frente a Carabobo y Caracas, respectivamente.

El el otro partido de la jornada se medirán el Deportivo Anzoátegui y Metropolitanos en el estadio José Antonio Anzoátegui de Puerto La Cruz. En este careo ambas oncenas darán lo mejor de si para sumar su obtener su primera victoria en el torneo y alejarse de los puestos del descenso.

La clasificación la comanda Monagas Sports Club con seis puntos, seguido por Academia Puerto Cabello y Mineros de Guayana, respectivamente.

La jornada 3 de la Liga Futve continuará este domingo con los encuentros que sostendrán Caracas Fútbol Club vs Estudiantes de Caracas; Atlético Venezuela vs Carabobo; Mineros de Guayana vs Portuguesa; Zulia vs Deportivo Lara y cerraran Zamora y Monagas.