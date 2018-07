Sebastián Cano: "Aclaro que no estoy suspendido"

Fútbol Venezolano

Wilder Delgado Suárez

Luego de que la Federación Venezolana de Fútbol emitiera una carta informando que el agente de jugadores Sebastián Cano era suspendido por ejercer como “presidente de Secasports” e intermediario de la FVF, el propio agente sacó un comunicado oficial con respecto al tema.

“Dejé de ser parte de la Junta Directiva de la Escuela Secasports desde hace algún tiempo. En el lapso que representé como oficial ante la FVF jamás estuve al tanto de tal prohibición” escribió Cano.

Cano aclaró que no está suspendido “no he sido notificado de un procedimiento en mi contra, ni he tenido aún mi legítimo derecho a la defensa. Mis actos siempre han sido de buena fe desde que fundamos la Escuela en Carabobo”.

“Ante la adversidad y la difamación a la que pretendieron someterme algunos filtrando documentos confidenciales desde la FVF, seremos más fuertes que nunca” explicó Sebastián Cano, expresando además que ejercerán acciones legales en contra de las personas “que hicieron esto. Estamos recabando pruebas”.