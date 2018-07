Zamora le cedió el liderato del Clausura al Monagas

Con este resultado, Zamora se aleja del liderato al que escaló Monagas tras su goleada del sábado por 5-0 al Atlético Venezuela.



Por su parte, Mineros de Guayana y Metropolitanos aún no conocen la derrota en el torneo tras empatar 1-1. Félix Cásseres abrió el marcador para el equipo violeta y en dos minutos José Marufo se encargó de igualar las acciones para los guayaneses.



Deportivo La Guaira sumó su primer punto del semestre frente al Zulia, que abrió la pizarra por intermedio de Dany Cure en los primeros minutos. Sin embargo, La Guaira, que igualó antes del descanso gracias a Darwin González, inclinó la cancha a su favor el resto del cotejo, pero sin fortuna de cara al arco rival.



Trujillanos, que debutó este fin de semana debido a la reprogramación de su primera fecha, venció por 2-0 al Aragua con goles del argentino Gustavo Ascona.



Estudiantes de Mérida empató su segundo compromiso del clausura frente al Caracas, que viene de avanzar a octavos de final de la Copa Suramericana a costa del Sport Huancayo peruano.



Luis Castillo puso adelante a los rojiblancos y el colombiano Jesús Arrieta empató el compromiso por los caraqueños, que jugaron sin sus titulares habituales.



La jornada se inició el sábado con la goleada del Monagas a Atlético Venezuela por 5-0 con tantos del argentino Martín García, Jesús González, Rubén Rojas, Yanoswky Reyes y José Tacay con los que el cuadro monagués completa un arranque ideal.



En la próxima fecha, buscará extender su racha cuando visite a Zamora, rival contra el que no pudo sumar el semestre pasado.



Academia Puerto Cabello sumó segunda victoria de visitante en todo el año a costa del Portuguesa FC que perdió por segunda fecha consecutiva con marcador de 3-1 con anotaciones de Emilio Rentería, Johan Arenas y Alexander Guerra mientras que el colombiano Over García descontó por cuadro llanero.



Por su parte, Carabobo FC salió victorioso de su primer compromiso al derrotar por la mínima diferencia a Estudiantes de Caracas, con gol de Andrés Montero, y acumula cuatro puntos en la clasificación.



El Deportivo Táchira también sumó el sábado sus primeros tres puntos del torneo gracias al gol de Johan Moreno que le bastó para derrotar por 0-1 al Deportivo Anzoátegui, que completa 13 partidos sin ganar en Primera División y sigue complicando sus posibilidades de permanencia en la categoría máxima del balompié venezolano.