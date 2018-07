"Topito" Torres y sus amplias expectativas con el Aragua

Fútbol Venezolano

Carlos A. Chacón A. || @Carloschacon05

El mediocampista ofensivo, José “Topito” Torres, expresó sus amplias expectativas para el Clausura 2018 y Copa Venezuela con el Aragua FC.

“En lo grupal sabemos lo que podemos dar y lograr, nuestro objetivo es entrar a la liguilla y trabajar por conquistar un cupo para una copa internacional”, dijo.

El volante creativo llegó a este equipo en el 2017 y a base de trabajo se ganó la titularidad, donde rindió y dejó gratas sensaciones en su juego, en el Apertura 2018 registró 1.434 minutos y tres goles.

“Trabajo día a día con una gran ilusión, me esfuerzo para lograr cosas importantes y tengo en mente salir al extranjero, pero sé que eso se logra con trabajo y mucha dedicación”, expresó.

A sus 25 años y un recorrido interesante en el balompié nacional, piensa en el “éxito” grupal y no descarta para nada que su equipo se cuele entre los mejores de las venideras competiciones. Además, recibe de gran forma cada enseñanza que le dejan sus compañeros, partidos y entrenadores.

“He tenido altos y bajos, pero gracias a Dios siempre he podido salir adelante y siento que me ha ido muy bien, pero no me conformo y sigo enfocado en mis metas”, manifestó Torres.

“Topito” respecto a la venidera temporada dice estar “listo” para dar el 100% de sí dentro y fuera de la cancha, su equipo quiere repetir la hazaña de meterse en la liguilla.