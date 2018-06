Alejandro Marqués tiene el sueño Vinotinto

Fútbol Venezolano

Miércoles 13| 4:12 pm





Fransheska Hidalgo || @sheskahidalgo

El delantero venezolano perteneciente a las categorías inferiores del FC Barcelona, Alejandro Marqués, recibió la visita del seleccionador nacional, Rafael Dudamel, el pasado fin de semana en Barcelona.

Durante la estadía del Director Técnico en la ciudad española, tuvo la oportunidad de reunirse con los directivos del club azulgrana para detallar las condiciones y rendimiento del criollo.

Para el goleador y ganador de la última Copa de Campeones Juvenil, el encuentro con Dudamel tuvo mucho valor e intensificaron las ganas de aportarle su talento a la Vinotinto.

“La visita del profesor (Rafael) Dudamel que hizo recientemente a Barcelona con la finalidad no sólo de hablar con la directiva sino de conocernos personalmente, para mi tuvo un gran significado porque siento que valora el trabajo y rendimiento que he venido mostrando en el club. Me explicó un poco cómo yo los podría ayudar. Tengo muchas ganas de aportar mis condiciones a la selección”, expresó el caraqueño.

Pese a vivir en España desde hace más de cinco años, el criollo no deja de estar pendiente de cada módulo de preparación y de los partidos amistosos o torneos oficiales que realiza el combinado nacional.

“Mi sueño con la camiseta nacional no es diferente, supongo, que al que deben de tener cualquiera de los compañeros que integra la Vinotinto, que es darle a los venezolanos la más grande alegría y ganando cada torneo que representemos a nuestro país. Si Dios nos lo permite estar presentes en Catar 2022, para dejar el nombre de Venezuela muy en alto que es donde se merece estar”, finalizó.