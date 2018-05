Maldonado regresó al Táchira para darle "jerarquía" al equipo

Fútbol Venezolano

Miércoles 30| 8:57 am





Carlos A. Chacón A. || @Carloschacon05

Giancarlo Maldonado, histórico delantero de la Vinotinto, hizo oficial su regreso al Deportivo Táchira por cuarta etapa en su carrera, confesó que este club necesita jugadores comprometidos y que en el semestre que pasó le falto “jerarquía” para estar entre los mejores.

"Como hincha de Táchira vi que el semestre pasado al equipo le faltó jerarquía. Para jugar aquí hay que tener sentido de pertenencia", confesó Maldonado para el programa radial, En la Cancha.

En su regreso a San Cristóbal, el delantero aportará toda su experiencia y jerarquía en el ataque “Aurinegro” para el Clausura 2018, con una trayectoria importante como profesional será una de las piezas más importantes en el área de finalización para el cuadro atigrado.

”Yo no me fui por dinero. Ahora no voy a Táchira por dinero. Hablé directamente con Jorge (Presidente del club) en esta ocasión y hubo un esfuerzo de ambas partes”, dijo en la entrevista.

A sus 35 años sabe que la institución tachirense no está en su mejor momento y dijo que “en la plantilla del club deben jugar futbolistas comprometidos para regresar al Deportivo Táchira al lugar donde le pertenece”.