Stifano no continuará al mando del Deportivo Táchira

Fútbol Venezolano

Martes 22| 12:48 pm





Redacción Meridiano

Los caminos del Deportivo Táchira y de Francesco Stifano se separan. El “Carrusel Aurinegro” anunció en su cuenta oficial de Twitter que “por mutuo acuerdo” el entrenador caraqueño dejaría de llevar las riendas del equipo.

El club tachirense aprovechó para agradecer a Stifano “por el esfuerzo y la dedicación” al frente del equipo, y además le desearon mucho “éxito en el cumplimiento de sus nuevos proyectos deportivos”.

Stifano había llegado al Táchira el pasado mes de octubre con la misión de terminar lo que restaba del Clausura 2017 y también crear un buen proyecto para conseguir éxitos en los torneos venideros. El cuadro Aurinegro al final no pudo lograr los objetivos al no trascender en la Copa Libertadores 2018 y quedar en la décima casilla en el Torneo Apertura 2018, no clasificando a la liguilla.

En total, Stifano dirigió durante 7 meses los tachirenses, completando 23 partidos -repartidos en 19 encuentros del torneo local y 4 de Libertadores- dejando un registro de 5 triunfos, 11 empates y 7 derrotas.