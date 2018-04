Daniel Farías tomó las riendas del Deportivo La Guaira

Fútbol Venezolano

Tras una importante pasantía por el fútbol internacional, Daniel Farías vuelve al país para tomar el timón de Deportivo La Guaira. El estratega, quien dirigió su primer entrenamiento este lunes, será acompañado en el banquillo por César “Champion” Marcano (como asistente) e Isaac Ramos (como preparador físico).

“Estoy muy feliz, realmente para mí es emocionante estar acá. Desde hace tiempo habíamos tenido algún tipo de conversación, pero los tiempos y las circunstancias no nos habían dado la oportunidad de estar juntos. Ahora que se pudo lograr, nos genera una felicidad muy grande a mí y a mi familia. Estar acá, con este grupo de jugadores, con este material humano que existe en la organización es emocionante. Venimos a sumar, a anexarnos a los objetivos que se han planteado y a empujar con todo para poder lograrlos”, dijo de entrada el timonel.

En su última experiencia en el extranjero, el DT sacó importantes aprendizajes y espera aplicarlos en este nuevo reto profesional. “Mi etapa afuera fue de muchísimo crecimiento. Haber podido estar en el extranjero y haber podido consolidar nuestro trabajo en otros países ha sido realmente importante. La idea ahora en un equipo como La Guaira, que tiene jugadores consolidados en el tiempo, de experiencia, ganadores, de conocimiento pleno en el ámbito internacional, es tratar de aprovechar esa experiencia que tenemos, llevarla al grupo y en conjunto, por todos lo que ellos representan, poder hacer mucho más fuerte al equipo”, apuntó.

Farías, quien con 37 años ostenta un currículo nutrido, con dos títulos de Copa Venezuela, dos torneos cortos, una estrella, experiencia en el fútbol internacional y a nivel de selecciones, apunta a lo más alto con el conjunto litoralense.

“Creo que (el título) es el deseo de todos. Indudablemente esto es un trabajo amplio. La Guaira significa trabajo en muchos aspectos: el tema de las categorías menores, del crecimiento, de la venta de jugadores. A todo eso estaremos atentos, pero como todos los equipos que participan en el torneo nacional, la idea siempre es la búsqueda del éxito, de buscar cada día poder lograr algo más”, dijo.

“Ya existen los campeonatos de Copa Venezuela, así que lo que estamos buscando lógicamente es el torneo y definitivamente la estrella. Este es un equipo nuevo y ha sido exitoso en poco tiempo, pero tiene todo como para dar ese otro paso y estar en ese ámbito del fútbol nacional que muy pocos equipos han podido lograr”, añadió.

Para lograr este éxito, el estratega cuenta con recursos importantes. “La Guaira tiene muchísimos aspectos importantes. Primero, tiene jugadores de experiencia, con un recorrido dentro del fútbol nacional importante y que en el ámbito internacional también han sido exitosos; además, tiene una suma de talento joven que viene impulsando, tanto por el trabajo que se ha hecho en las categorías menores de la institución, como por el scouting, ya que se ha podido reclutar jóvenes talentos del país y traerlos a la institución. Entonces creo que convergen muchísimas posibilidades, a las que intentaremos sacar provecho”, destacó.

“También tenemos un cuerpo técnico muy interesante, y llega “Champion” Marcano, que es mi asistente de toda la vida, además de Isaac Ramos, que dentro de su profesión, junto a Miguel Cordero, es de los mejores en el país. Intentaremos sumar, que cada uno de los días sean positivos, que cada partido podamos crecer y que en el tiempo podamos hacer mucho más grande a la institución”, concluyó.

FICHA TÉCNICA:

Nombres: Daniel Alejandro

Apellidos: Farías Acosta

Fecha de nacimiento: 28/ 09/ 1981

Edad: 36

Ciudad de nacimiento: Cumaná

Trayectoria: Deportivo Anzoátegui, Deportivo Táchira, Zulia F. C. y The Strongest, Bolivia, Cerro Porteño, Paraguay (Asistente Técnico), selección mayor de Venezuela (Asistente técnico de 2008 a 2013) y selección nacional sub 20 (Asistente Técnico 2009).

Títulos conseguidos: Copa Venezuela de 2009 (como asistente técnico), Copa Venezuela 2012, Torneo Apertura 2012, Torneo Clausura 2015, Campeón absoluto del fútbol venezolano en la temporada 2014-2015 y Torneo Apertura 2016 de Bolivia (como asistente técnico). /Prensa Deportivo La Guaira