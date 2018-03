Carabobo irá con todo ante Estudiantes de Caracas

Fútbol Venezolano

Prensa Carabobo Fútbol Club

En la búsqueda de asumir el liderato de la Liga FUTVE, con un partido reprogramado, Carabobo Fútbol Club visitará a Estudiantes de Caracas, este miércoles, en la cancha de fútbol de la Universidad Santa María, bajo el marco de la segunda jornada, del Torneo Apertura 2018.

Luego de un infartante empate 2-2 en Valencia, con 8 jugadores en cancha, ante Monagas Sport Club, la Vinotinto Regional buscará aprovechar este partido, para hacerse con los tres puntos que le permitan escalar a lo más alto de la clasificación.

Asimismo, los guiados por el estratega colombiano, Wilson Gutiérrez, visitarán por primera vez la capital venezolana en busca de la conquista que le permita regresar al primer peldaño de la división de oro, ubicándose en el segundo escalón igualado con 14 puntos igualado con otros cuatro equipos, producto de cuatro victorias, dos empates y una caída.

En la acera de al frente, el cuadro académico dirigido por José Fasciana, llega a este compromiso, sumando siete unidades, registrando dos triunfos, una igualdad y cinco derrotas en ocho partidos disputados.

Mirando hacia el pasado, la última vez que los carabobeños se enfrentaron a la institución capitalina, previo a su descenso a la división de plata, fue el 03 de Julio de 2016, donde igualaron 1-1, en el Estadio Nacional Brígido Iriarte.

“El conjunto está para grandes cosas”

Por su parte, uno de los goleadores históricos del elenco industrial y jugador del Torneo Apertura 2017, Aquiles “Chino” Ocanto, habló sobre su regreso a la convocatoria después de más de 8 meses, desde la última vez que pudo disputar un partido oficial en el balompié criollo, y del próximo rival.

“Primero darle gracias a Dios, porque lo más difícil de las lesiones siempre es el regreso, estoy muy motivado para ayudar al equipo en lo que se pueda, el conjunto está para grandes cosas y creo que podemos conseguir los tres puntos allá en Caracas”, aseveró el que en solo 6 meses del año pasado, anotó 9 goles y brindó 10 asistencias.

Sobre el partido anterior donde el granate logró un empate apoteósico con ocho jugadores, tras la expulsión de Luis Mago, Federico Silvestre y José Manríquez, el larense comentó qué, “tuvimos muchos errores, me parece que cada uno de nosotros tenemos que mejorar para superarnos con el pasar de las jornadas, pero no podemos olvidar la garra que tuvo Carabobo, con ocho jugadores sacar un empate ante un equipo que tiene muy buenos jugadores, debe ser una alegría para el profe (Wilson Gutiérrez), por la garra que tiene cada uno de los que conforman este plantel, toca seguir trabajando para sacar adelante los partidos difíciles que se nos vienen”, analizó sobre encuentro que le tocó ver desde la tribuna.

Ocanto, no dudó en mandarle un mensaje a los hinchas granates que esperaban ansiosos su regreso a las canchas. “Vuelvo más fuerte que nunca, creo que he trabajado mucho y me he ganado las cosas, espero seguir de la mejor manera, como lo he demostrado aquí en Carabobo, si me toca jugar daré lo mejor de mí para ayudar al equipo en lo que pueda, ya sea con asistencias, goles o garra”, afirmó el portador del dorsal 10.

De esta manera, Carabobo buscará sumar de a tres en condición de visitante, para hilvanar así una racha de cuatro partidos sin perder y escalar hasta la cima de la clasificación, cuando se enfrente a Estudiantes de Caracas, en la cancha de la Universidad Santa María, a las 3:30 de la tarde, en partido reprogramado correspondiente a la Jornada 2 del Torneo Apertura 2018.