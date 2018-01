'El Mono' Suárez se vestirá de azulgrana

Fútbol Venezolano

Viernes 5| 10:08 am





Wilder Delgado Suárez || @WilDelgado23

El Monagas SC, campeón absoluto del fútbol venezolano, anunció este viernes la contratación del mediocampista Carlos ‘El Mono’ Suárez, quien llega a Maturín procedente del Carabobo FC.

Suárez firmó un contrato por tres temporadas con el club azulgrana, luego de haber pasado las últimas cuatro en el cuadro valenciano.

El volante de 25 años de edad estuvo con el Carabobo en las temporadas 2013-2014, 2014-2015, 2016 y 2017, además del Torneo Adecuación 2015.

Ahora, el nacido en Yaracuy disputará la Copa Conmebol Libertadores con el equipo de Johnny Ferreira.

Luego de la presentación señaló al departamento de prensa de su nuevo equipo, “estoy agradecido por venir al equipo campeón. Me toca ahora defender al Monagas”.

“Le agradezco mucho a la gente del Carabobo, me voy tranquilo, pero ahora me toca dar un paso al costado. Vengo a aportar mi granito de arena en Monagas, con un cuerpo técnico que me conoce bien”, dijo.

Igualmente indicó que el recibimiento de sus compañeros ha sido el mejor, “el primero que me recibió fue ‘El Cariaco’, que lo conozco desde Caracas y somos muy buenos amigos”.

Suárez se sumó de inmediato a la pretemporada azulgrana.