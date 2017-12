Los retos del fútbol venezolano para 2018

Fútbol Venezolano

Viernes 29| 7:35 pm





Alfredo Coronis A.

El 2018 está marcado como el año en el que los clubes deben avanzar hacia el control de la primera división. La Asociación de Clubes, mutará en Liga Futve y busca hacer autosustentable la máxima categoría, bajo el manejo de sus propios miembros. Sin embargo, hay retos que debe superar para llevar esta misión a feliz término

Relación con la FVF: Durante buena parte de 2017, la Liga Futve estuvo buscando acuerdos con la Federación Venezolana de Fútbol para hacer el trasvase de compromisos para el manejo de la primera división. Esas conversaciones no avanzaron a la velocidad que se pretendía. Hay puntos importantes en el que la Liga desea tener voz y voto, como en el Consejo de Honor, arbitraje y fichajes.

Licencia de clubes: El coco de los equipos. Se habló por dos años de esos requerimientos de Conmebol hasta que en 2017 se hicieron las inspecciones. Canchas como el Olímpico de la UCV, Misael Delgado de Valencia o Hermanos Ghersi de Maracay no aprobaron los parámetros internacionales. Así que en esos estadios no se podrá jugar competición internacional Conmebol. Pero, para 2019, el reglamento se extenderá hasta primera división. El que no lo cumpla, no participa.

Amaños: Es un cáncer que deteriora el espectáculo. Los partidos arreglados han brotado en este último año y al menos Trujillanos, Zamora, Zulia, JBL, Socopó, entre otros, han reconocido que fueron víctimas desde sus entrañas de este mal.

Casos Anzoátegui y Gran Valencia: La Liga Futve busca transmitir que es un “club” con equipos, saneados, autosustentables y con cierto aire modernista. Sin embargo, Anzoátegui, que vive un limbo institucional por deudas (estuvo a punto de ser descendido por impagos) y Gran Valencia, ganador de un cupo a primera división, pero que dio forfait en la final y cuyos directivos están siendo investigados por corrupción y amaños, contrastan con el objetivo común. Sobre este último caso, toca a la FVF pronunciarse y tomar una decisión.

Asistencia: Aunque es un tema que va de la mano con la crisis, el público no fue en masa en las rondas regulares del Apertura y Clausura, aunque la respuesta fue buena en los play offs. Buscan la fórmula de una buena cantidad de público todo el año.

Traslados: Los clubes hicieron “maromas” para desplazarse debido a la crisis aeronáutica que padece el país. El año que viene no luce alentador en este aspecto.