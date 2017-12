La Guaira arma su mediocampo para 2018

Fútbol Venezolano

Pablo A. Rondón M. || @PablinhooAlee

Dos ‘regalos’ en forma de fichajes para la medular, anunció el Deportivo La Guaira durante los días festivos de navidad de cara a lo que será la Liga del Fútbol Venezolano 2018.

El volante creativo Jesús “Chuto” Lugo y el contención Juan Carlos Mora son las nuevas piezas que adiciona el club dirigido por Pedro De Pablos, quienes se suman al defensor Giovanny Romero como las altas de la escuadra naranja.

El “Chuto” había participado durante toda su carrera como futbolista profesional en el Aragua Fútbol Club, equipo de su estado natal y fue bastión en los distintos procesos vividos por la institución aurirroja, para la cual anotó 41 goles. Con 26 años, intentará mejorar sus números de la temporada anterior donde por diversas lesiones solo pudo decir presente en ocho compromisos y 139 minutos, sin dianas aportadas.

Mora, por otro lado, proviene del Deportivo Táchira y contó durante 2017 con la confianza tanto de ‘Sachi’ Escobar como de Francesco Stifano al ver acción en 24 cotejos, 18 desde el 11 titular y disputar 1713 minutos, acumulando 11 tarjetas amarillas y dos expulsiones.

Las expectativas son altas, para el aragüeño, en declaraciones emitidas al departamento de prensa litoralense la ilusión es estar en un conjunto con oportunidades de alzar trofeos: “Uno de los motivos por los que vengo a esta institución es para sumar un título. Tenía ocho años en un club donde no había tenido la oportunidad de salir campeón, lo máximo que he alcanzado es una semifinal y hoy se me abren las puertas de esta gran organización”, afirmó quien espera hacer diferencia en el último cuarto de cancha para los varguenses.

Entre tanto el centrocampista andino cree que su experiencia en el ‘carrusel aurinegro’ le permitirá aportar una mentalidad triunfadora a su nueva divisa: “Vengo de un equipo donde te obligan a ganar en todos los aspectos. A pesar de mi corta edad, es un bonito reto. Llego a una organización grande, donde hay jugadores de jerarquía, que tienen recorrido en el fútbol nacional y esperamos luchar por los dos frentes de este campeonato; de la mano de todos poder hacer un gran torneo”, destacó el futbolista de 23 años.

Deportivo La Guaira pretende para el 2018 mejorar la actuación realizada en el presente calendario, donde no lograron algún cupo para competiciones internacionales, pese a clasificar tanto en el Torneo Apertura como en el Clausura a la liguilla, sin alcanzar mayores éxitos.