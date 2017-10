Trujillanos se robó un punto en Maturin ante Monagas SC

Fútbol Venezolano

Sábado 7| 10:23 pm





Trujillanos FC pactó a un gol por lado ante el cuadro del Monagas SC en la ciudad de Maturín, el partido fue de reparto, con emociones, jugadas y un orden táctico por parte de los guerreros que les sirvió para sumar. Gustavo Ascona marcó su gol número cinco a pase de Carlos Sosa y Junior Moreno lució por primera vez la cinta de capitán en un compromiso que pudo ser para los guerreros.

La primera parte del partido transcurrió como todos lo esperaban, Monagas volcado buscando el gol de irse arriba, sumando muchos elementos en el ataque pero sin poder concretar, su mejor arma era atacar por banda izquierda aprovechando lo cerrada que estaba la línea defensiva guerrera y el espacio que quedaba entre el central y el lateral cada vez que lo obligaban salir para marcar y así tratar de meter pelotas filtradas con pases atrás que fueron bien cortados por los guerreros.

Los guerreros eran fieles a su sistema táctico obligando a jugar por el medio al rival, Moreno y Contreras hacían del partido suyo, cortes perfectos y habilitación para Soto y Sosa que dejaban ver a un cuadro local bastante endeble. Ascona peleando y ganando la mayoría de pelotas y Blanco manejando el compás del medio sector daban serios dolores de cabeza a los “guerreros del Guarapiche”. Tiros de lado y lado, algunos cerca otros no, pero la intención de ambos estaba marcada. La apertura del marcador llegaría al 36’ Soto habilita a Sosa, este llega a línea final, hace lo que quiere con González y lo deja atrás, mete pase al primer palo donde el “Perro” Gustavo Ascona desplaza con gran movimiento al Trejo y bate por bajo a Baroja. La celebración duró poco, un minuto después el principal del partido decreta tiro penal que es ejecutado por Lucas Trejo de manera perfecta para colocar la paridad.

De allí en adelante, lo mejor que pudo hacer el local fue dejar caer sus hombres dentro del área para que el principal decretara otro penal, pero el juez principal ni cayó en la trampa pero tampoco amonestó por simulación a los jugadores azulgranas.

La segunda parte fue una réplica exacta de la primera mitad, a diferencia que el cuadro local se volcó un poco más sobre el arco guerrero, la más clara para irse arriba fue al 59’ cuando Febles completamente solo contra Rojas define al palo izquierdo pero el “Felino” adivinó la intención y evitó la caída de su valla. Trujillanos se asentó en defensa y no dejaba espacios ante los centros desde los costados. En primera línea Moreno y Contreras se multiplicaron, luego con el ingreso de Tineo el planteamiento no cambió pero si refrescó las líneas de manera que no le daban tanta claridad al rival.

Los contragolpes con Soto, el manejo de Sosa por poco capitalizan al 70’ con centro cruzado desde la derecha que le quedó un poco alto a Ascona y no pudo conectar. Tineo probó de media distancia mientras que el rival se ahogaba en centros y disparos de larga distancia a los cuales Rojas solo hacia vista.

Fuente: Prensa Trujillanos.