El peruano Víctor Rossel ya está listo para debutar

El Atlético Venezuela ya tiene el traspaso del delantero peruano Víctor Rossel, quien quedó "listo" para debutar en el fútbol de la nación caribeña, informó este miércoles el club Nacional.



"Víctor Rossel ya cuenta con todos los trámites validados de su ficha y puede ser tomado en cuenta por (el entrenador) Alex Pallarés para el próximo partido ante el Deportivo Táchira", dijo el Atlético Venezuela en un comunicado.



Esta es la primera experiencia internacional del ariete limeño de 31 años, quien en su amplío recorrido por el fútbol de su país vistió las camisetas del Universitario, Coronel, Sport Boys, Cienciano, José Gálvez, César Vallejo, Real Garcilaso, Unión Comercio, Sport Huancayo, UTC y Juan Aurich.



"Siempre he dicho que el extranjero que llega a un país debe marcar la diferencia. Mi experiencia me ha servido para manejarme de una buena manera y creo que con eso podré aportar mi granito de arena", dijo Rossel en el comunicado.



"Estoy entendiendo el sistema que tiene el entrenador, no se me hace difícil. El cuerpo técnico es moderno, sus entrenamientos son distintos. Eso hace que al futbolista le den más ganas de entrenar", añadió el jugador.



En el recién iniciado Torneo Clausura el Atlético Venezuela marcha en la casilla número 13 con un 1 punto tras 2 fechas.



Rossel Heredó el dorsal número 9, que usó la temporada pasada el goleador argentino Emiliano López.



"Quiero dejar un buen precedente acá, dejar el nombre de mi país en alto para que así puedan venir más peruanos y también recibir venezolanos en mi tierra", dijo Rossel.

Fuente: EFE