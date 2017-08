Reyes: "Vamos a Caracas con mentalidad de sumar"

Fútbol Venezolano

Semana nueva, objetivos nuevos; así se mentaliza Deportivo Lara en su segundo día de trabajo de cara al partido correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura 2017 ante Metropolitanos FC, duelo a desarrollarse el próximo domingo 06 de agosto a las 11:00 am en el estadio Nacional Brígido Iriarte de El Paraíso de Caracas.

Con la mente puesta en ese partido, los comandados por Leo González; entrenaron la mañana de este martes en las instalaciones del Complejo Deportivo APUCLA donde comenzaron a engranar todos los aspectos necesarios para lograr sumar sus tres primeros puntos en esta segunda parte del torneo.

Luego de culminar la sesión de trabajo, uno de los jugadores que llegó para esta segunda temporada del torneo, es del atacante José Miguel “El Chapulín” Reyes, el ex Deportivo Táchira conversó con la coordinación de prensa para hablar de los trabajos realizados. “En esta semana la tuvimos con muchos días libres producto de las votaciones, desde ayer se comenzó a trabajar el partido del domingo con mucha exigencia física el Prof. Leo (González); también no ha estado pidiendo que tengamos mucha más tenencia de balón lo cual nos ayudará a tener más contundencia a la hora de llegar al área rival. Ya con el partido a días, a cada uno de nosotros nos toca mentalizarnos y dar el máximo de aquí al domingo y así llegar al máximo nivel”, comentó el aurinegro.

Metropolitanos viene de vencer en la fecha pasada al equipo del Zamora Fútbol Club con marcador de 0-2, por lo cual, se le consultó al joven delantero como han venido estudiando al rival. “Nosotros hemos empatados en las dos primeras fechas, ellos han logrado sumar puntos importantes y eso siempre ayuda a los equipos, a pesar de que nosotros no hemos sumado de a tres seguimos con la mentalidad de ganar, el equipo va a Caracas con esa disposición de conseguir esos tres puntos bien importantes el cual nos de ese envión en lo emocional. Con respecto al rival son complicados en su cancha, ellos viene de ganarle a un gran rival (Zamora FC) lo cual hace aún más el difícil el juego, aún nos quedan días para preparar ese juego y poder llegar en perfectas condiciones”, mencionó el oriundo de Valencia, estado Carabobo.

El partido del domingo será en un horario muy poco habitual para el rojinegro, siendo el pitazo inicial a las 11:00 am en el estadio Brígido Iriarte, es por lo que se le preguntó si dicho horario será un factor adverso para los larenses. “El horario y la cancha será igual para ambos, pienso que así como nosotros tendremos el desgaste ellos también lo tendrán, por otra parte; me mentalizo un partido de detalles, pienso que ese juego será de no desaprovechar las oportunidades el equipo que marque será el que se lleve los tres puntos, nosotros vamos con el objetivo de ser contundentes arriba y sólidos atrás”.

Para culminar, Reyes habló de su adaptación en estas dos primeras jornadas. “De a poco me he venido sintiendo mucho mejor, el cuerpo técnico me ha dado la confianza y eso en lo personal ayuda mucho; ellos saben que vengo de una lesión y con un par de meses parados y, a pesar de todo eso me han llevado de gran manera. Con el transcurrir de los juegos me iré sintiendo mejor y con el favor de Dios las cosas se me darán”, finalizó José Miguel.

Fuente: Prensa Deportivo Lara.