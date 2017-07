Preparaciones disímiles para este semestre en el FutVe

Fútbol Venezolano

Héctor Rojas

2017-07-28

Previo al inicio de cualquier zafra de fútbol, los entrenadores junto con los preparadores físicos realizan una pretemporada con el objetivo de acondicionar el estado físico de los jugadores de la mejor manera posible para que puedan desarrollarse de forma óptima durante la temporada.

Ahora bien, debido al actual formato del fútbol venezolano, la planificación ha sido distinta en los 18 equipos que conforman la primera división. Algunos conjuntos pudieron desarrollar una preparación extensa de seis semanas con ciclos de trabajos en los que se le dio prioridad al aspecto físico, otros pudieron hacer dobles turnos en tres semanas intensas de trabajo, mientras que a los finalistas les tocó improvisar y reacondicionar el estado físico de los jugadores que tuvieron una semana de vacaciones.

“Los jugadores no son máquinas. Necesitan por lo menos tener un descanso mínimo de unas semanas, para cargar pilas y llegar con el mejor ánimo para trabajar y encontrar el objetivo que nos planteamos. Pasamos una semana sin hacer nada, por lo que esos pocos días de entrenamiento nos sirvieron para que los jugadores fuesen agarrando ritmo, si es que se le puede decir así porque en tan poco tiempo de trabajo eso es una mentira”, señaló Noel Sanvicente en la práctica del pasado viernes.

Javier Millán, preparador físico del Caracas, sostiene que su labor consiste en “buscar la manera de hacer trabajos para que los jugadores lleguen al final del campeonato, no solamente bien físicamente sino prepararlos para que sufran la menor cantidad posible de lesiones. El tiempo corto de preparación nos expone a ese tipo de cosas que esperemos no pase”.

La ingrata realidad de los finalistas. Los equipos que llegaron a la final obtuvieron el premio de haber clasificado a una copa internacional, pero su tiempo de preparación para el Clausura es extremadamente corto.

Tanto Caracas y Monagas habían solicitado posponer el juego que se realizó en la primera jornada, el pasado 15 de julio, en el Olímpico, pero para sorpresa de Millán esa solicitud no prosperó, por el contrario se adelantó. “Ambos equipos han salido perjudicados, porque la preparación tiene muchos objetivos y uno de esos es preparar a los jugadores que sufran lo menos posible. Ellos son los protagonistas y los debemos cuidar, por lo que a mi modo de ver eso no se tuvo en cuenta”, explicó.

Millán pide que a la hora de armar los calendarios se otorgue un espacio más amplio para el descanso, y no solo por el aspecto físico sino por un tema también emocional.

Plan del Caracas. “Tenemos que ser muy quirúrgicos. Obviamente vamos a ir intentando acomodar las cargas físicas, pero de la misma manera tenemos que buscar la forma de que los muchachos lleguen bien a cada partido. Es un desafío, por lo menos para mi caso será novedoso y lo trataremos con el mayor profesionalismo posible para no perjudicar la salud de los futbolistas”, analizó Millán.

¿Qué quiere decir con quirúrgico? “Tenemos que ser muy minuciosos. Cargar en el momento justo, no nos podemos pasar ni un poquitico porque nos van a llegar pesados para el partido, con las fibras, con los tendones, etc. Si cargamos de menos podemos tener a la larga problemas en el campeonato, pero si cargamos de más podemos tener problemas en el partido, entonces sino atacamos adecuadamente los trabajos preventivos podemos tener problemas en la salud de los futbolistas. No tenemos margen de error y es la primera vez que tengo que preparar un semestre sin ningún tipo de pretemporada”, comentó.

Es por ello que el argentino no teme confesar que le tocará improvisar mucho a lo largo de las semanas. “Tengo que hacerlo, porque mi planificación y mi plan B eran otros completamente distintos. Que nos adelantaran el partido para mí fue arbitrario (…) No se tiene en cuenta la salud de los futbolistas”, concluyó.

Preparación de Táchira. Una vez que Deportivo Táchira fue eliminado por Deportivo La Guaira en los cuartos de final del Apertura el domingo 11 de junio, el preparador físico Juan Carlos Ángel le brindó a la plantilla “dos semanas de descanso en período transitorio”.

Los jugadores del conjunto aurinegro no se fueron de vacaciones con un plan de trabajo determinado porque para el preparador físico colombiano los jugadores “son profesionales, que saben que viven de esto y por ello son responsables de su vida. Se les da el peso en que tienen que llegar y en ese orden de ideas el jugador tiene que comprometerse en eso estándares de acondicionamiento físico. Por fortuna nuestro grupo llegó bien”, reconoció.

Ángel coincide con Millán en que los jugadores deberían tener un mínimo período de vacaciones y de descanso. “Competir a altos niveles de intensidad genera altos niveles de stress. Hay desgastes físicos normales porque no son máquinas, nosotros como entrenadores tenemos que saber y entender que los jugadores deben tener un período transitorio, que tanto el músculo como la mente tengan un descanso”, señaló.

Ángel explicó que tras esas dos semanas de vacaciones, los jugadores tuvieron tres ciclos de entrenamiento a lo largo de 22 días.

Un ciclo de desarrollo básico, en el que recuperaron lo que perdieron en la parte aeróbica. “Lo hacemos muy funcional por lo que recuperamos muy rápido, con trabajos físicos de corta duración”.

Un segundo ciclo que fue una aproximación. “Aspectos de resistencia táctica y continuidad en algunos trabajos físicos”, y por último una tercera fase que “es la que estamos desarrollando ahora, con los ajustes próximos a la competencia”.

Ángel comenta que no concentró a los jugadores en este período de tiempo, pero si trabajaron a doble turno en los 22 días de entrenamiento. “Desde el primer día siempre se

trabajó con pelota. Los trabajos aeróbicos los hacíamos con balón y con aspectos específicos de fútbol con toma de decisiones”, explicó.

Contrario a lo que se ejecutaba hace diez o quince años atrás, ya no se frecuenta realizar trabajos de arena y playa, tácticas más implementadas en el sur del continente como recuerda el colombiano. “Para tan pocos días de trabajo no es conveniente hacer este tipo de trabajos. (Los jugadores) llegan un poco amarrados, podría dar sus frutos más adelante, pero para los primeros partidos llegan amarrados”, reflexionó.

Trabajo extenso. Existe otro grupo de equipos que fueron eliminados el 21 de mayo y tuvieron un rango de tiempo más amplio para prepararse de cara al Torneo Clausura. Un caso es el Deportivo Lara, cuyo preparador físico es Javier Covella, quien ha trabajado con Leo González desde los tiempos de Atlético Trujillo.

Tras dos semanas de vacaciones, realizaron seis semanas de trabajo para llegar a tope al partido que disputaron el pasado sábado 15 de julio ante JBL Zulia en Maracaibo.

“Estuvimos diez días trabajando primero en Barquisimeto, luego fuimos diez días más a Acarigua para posteriormente finalizar la preparación nuevamente en Barquisimeto. En Acarigua fue bastante duro, nos tocó clima variado, lluvia y mucho calor, típico del clima de allá. La verdad que los jugadores respondieron bastante bien tanto al trabajo como a la expectativa que tenía el cuerpo técnico”, explicó Covella, quien al igual que su colega colombiano, destacó que siempre involucró la pelota en sus sesiones de trabajo, incluso en los “trabajos de fuerza, llámese funcional o preventivo, siempre las terminamos descargando con balón”.

¿Cómo es una sesión de fuerza? “El pasado jueves realizamos un trabajo de fuerza preventivo, en el que hacemos un poco de acondicionamiento previo por cinco minutos, luego movilidad general, tanto para miembros superiores como miembros inferiores. Dividimos el circuito en nueve estaciones y allí vamos especificando, un circuito para prevención de tobillo, otro para rodilla, aductor y abductor posterior; trabajamos de acuerdo a la cuantificación de la carga que toque en esta semana”, detalló.