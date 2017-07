Gerzon Chacón dice adiós al fútbol

Chacón no seguirá / Cortesía

Fútbol Venezolano

Miércoles 19| 6:29 pm





Raúl Pérez / @enriul

A sus 36 años, Gerzon Chacón decidió colgar los botínes y dejar atrás su etapa como futbolista. El defensor nacido en San Cristóbal, vistió 420 veces la camiseta aurinegra, convirtiéndose en uno de los jugadores más representativos en toda la historia del club.

En declaraciones al programa radial "En la cancha", Chacón le confirmó al periodista Richard Morales (@RichardMoralesR) que la decisión de dejar el fútbol había sido meditada desde hace un tiempo, pero que no había sido fácil. "Quería recuperarme de mi lesión y volver, pero no quería que el fútbol me retirara", aseguró el capitán tachirense.

Chacón, a pesar de no continuar en actividad, seguirá ligado a la institución que hace vida en Pueblo Nuevo. "Han existido algunas reuniones para definir mi rol dentro de la organización. En diciembre pasado me reuní el presidente me ofreció ser el asistente de Sachi Escobar, pero aún tenía fuerzas para continuar", aseguró Chacón.

Gerzon Chacón, quien fue internacional Vinotinto y disputó una Copa América, quiere aprender varios roles, tanto a nivel gerencial, como en la dirección técnica, para seguir ligado al fútbol un buen tiempo.

"Toda mi vida ligada al fútbol y que ya no pueda vivir el día a día del futbolista será difícil. Se va una parte de mi vida", aseguró quien vistiera las camisetas de Aragua FC, Nacional Táchira, Petare, Mineros de Guayana y Sportivo Luqueño de Paraguay, sin contar sus diferentes etapas en el "carrusel aurinegro".