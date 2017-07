Trotamundos comienza su recorrido en el Futsal

Fútbol Venezolano

Viernes 14| 9:12 am





Con el objetivo de iniciar con buen pie, Trotamundos BBC recibirá este viernes 14 (7:00 pm) y

sábado 15 de julio a Trujillanos FS (5:00 pm), en lo que será el debut del equipo en la Liga Superior

de Futsal Venezuela durante su séptima edición. El cuadro azul vivirá sus primeros compromisos

de temporada en el Forum de Valencia, guiados por un estelar cuerpo técnico que asumirá este

nuevo reto para la organización, bajo el propósito de escalar los primeros puestos en la

temporada.



Los dirigidos por Luis Vinicio Matheus se enfrentarán a un rival de experiencia, comandados por su

director técnico Vladimir Duarte. Por su parte, el conjunto azul cuenta con una sólida base de

jugadores, en donde la juventud marcará la pauta durante la zafra, luego de cumplir con una

destacada pretemporada de la mano de los asistentes técnicos David “La Gacela” Pinto y José

Peña “La Araña”, hombres de reconocida trayectoria en el futbol de salón, acompañado también

por César Pineda y en la preparación física Juan Diego Aular.



Un total de 22 jugadores forman parte de la plantilla local, integrada por José Miguel Acosta,

Oliver Parra, Eder Pineda, Kevin Anzolar, Renny Sulbarán, Eduardo Rivero, Javier Villanueva, Hansel

Froilán, Nerio Bozo, Lisbi Esteria, Nolberto Bozo, Jairo Añez, Keiber Quevedo, Daniel Zaidmán,

Andrés Semprun, Juan Baez, Henry Alastre, Yosbet Bullón y Greudy Salas. Además de piezas como

Paolo Sánchez, Greydelbid Terán y Johan Quintero, quienes se incorporarán en los próximos días

al equipo por compromisos en suelo colombiano.



“El equipo está a tono de cara al debut y nuestra plantilla está fortalecida, experiencia y

juventud. Se han trabajo los aspectos técnicos-tácticos, en lo físico estamos bien porque

llegamos a ritmo de juego. Estamos en una fase de ajustes, de afinar detalles y es importante

ganar en nuestra casa ante Trujillanos, viene de ser campeón en el primer año de la liga,

contando con una cantera de jugadores nóveles, pero se han reforzado ante algunas bajas”,

fueron las palabras del director técnico de Trotamundos.



Para Matheus, dirigir en la LSFSV es una gran oportunidad como profesional y es por ello que la

asumirá con mucho compromiso. “Era una oportunidad que había estado esperando, ansioso por

demostrar el trabajo que hemos venido realizando. En estos años me he preocupado por

estudiar el nivel del juego de los rivales, madurando como técnico y eso me permitió avanzar en

muchas cosas, teniendo la oportunidad de ser asistente de la selección venezolana”, destacó en

el entrenador zuliano.

Prensa Trotamundos