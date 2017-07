Atlético Guanare debuta como visitante ante el Zamora B

Fútbol Venezolano

Jueves 13| 11:46 pm





Willinton Torres se considera un hombre de retos. El colombiano se muestra optimista al asumir las riendas del joven conjunto Atlético Guanare, que viene de ubicarse en el segundo puesto del grupo occidental durante el Torneo Apertura de Segunda División. “Estoy muy feliz de volver esta institución donde me siento muy querido. Prometo trabajo y lucha nuevamente”, indicó en compañía de su asistente técnico Asdrúbal Alvarado. Al neogranadino le gusta mucha el orden táctico y que sus pupilos controlen mucho la pelota. “Soy amante de que mi equipo juegue bien, tenga personalidad y no salga al balonazo”, agrega el nativo de la localidad de Remedios, departamento de Antioquia de donde también es el ex –mundialista Leonel Álvarez y el arbitro internacional Wilmar Roldan. Los guanareños se estrenan el próximo sábado quince ante el Zamora B en la ciudad de Barinas.

Considera que la contienda anterior fue productiva para la institución azul y verde. “Pudimos dar mas luego que decayéramos en los últimos partidos. Nuestro objetivo principal es meternos en el hexagonal final. Tenemos material para lograr grandes cosas y me tiene impresionado el enorme talento que existe en el este estado, ojala sigan saliendo grandes jugadores de esta zona”, finalizó diciendo. Sus guerreros entrenan a doble turno. La única baja confirmada es la del goleador Alberto Rodríguez, quien jugara en la máxima categoría con el Portuguesa y llega procedente del pentacampeon el delantero Carlos Alfaro.

Prensa Atlético Guanare