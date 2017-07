Johan Moreno, calidad y precisión para la artillería nacional

Fútbol Venezolano

Miércoles 12| 5:37 pm





Atlético Venezuela ya está dando forma definitiva a la plantilla y llegó a un acuerdo con Johan Moreno, volante ofensivo, por seis meses. El jugador, quien es ficha del Antofagasta chileno, llega para reforzar el ataque del combinado nacional con muchas ganas de conseguir grandes cosas.

Ya a poco tiempo de comenzar el Torneo Clausura, Atlético Venezuela suma otra pieza importante en sus filas. Johan Moreno, volante ofensivo conocido en el país por su buena técnica, llega de préstamo por seis meses al conjunto capitalino para reforzar el ataque atlético. “Primero que todo doy gracias a Dios por llegar a este equipo. No pude regresar a Antofagasta y Atlético Venezuela me abrió las puertas. Vengo acá con ganas de triunfar, de conseguir cosas buenas y creo que hay un grupo excelente con jugadores de peso. Con este plantel que hay, sumado al cuerpo técnico del que tengo buenas referencias, creo que vamos a llegar a conseguir los objetivos”, afirmó el jugador, haciendo también mención a los torneos que disputará Atlético.

El jugador andino ya acumuló su primer entrenamiento el día lunes con el grupo, trabajando de forma diferenciada, pero entrando ya en la dinámica. Su encuentro con la plantilla y cuerpo técnico fue bueno y pudo conversar con Alex Pallarés sobre los planes en conjunto. “Me sentí bien. Él (Pallarés) sabe que llegué ayer y que no me podía meter de lleno para evitar alguna lesión. Me pidió que me adaptara lo mejor posible, pues ya el domingo que viene comenzamos el torneo local y debo hacerlo lo más rápido posible. Esta semana trataré de trabajar dando el cien por ciento para poder llegar al máximo para el partido”, aseguró Moreno.

Fuente: Prensa Atlético Venezuela