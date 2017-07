El colombiano Jeysen Núñez reforzará el ataque del Carabobo FC

Fútbol Venezolano

Lunes 10| 7:05 pm





Carabobo Fútbol Club sigue preparándose para seguir apuntando a lo más alto en el venidero Torneo Clausura 2017 y, en busca de presentar nuevamente una protagónica participación con altas aspiraciones al título, la junta directiva del granate, presidida por Jimmy Ayoubissa, anunció la contratación del delantero colombiano Jeysen Núñez.

El artillero, oriundo de Santa Marta, firmó su vínculo con la Vinotinto Regional hasta diciembre del 2017 y llega procedente del Cúcuta Deportivo de la Segunda División del balompié colombiano. Asimismo, Núñez ha vestido los colores del Boyacá Chicó, Deportivo Pasto y Jaguares de Córdoba en la máxima categoría del fútbol cafetero.

Viene de tener su primera experiencia internacional en el 2016 cuando se enfundó la casaca de Unión Comercio en la Primera División del balompié peruano. Igualmente, tuvo su etapa más regular en Atlético Bucaramanga donde anotó 14 dianas con el equipo auriverde en la categoría de plata, para ahora mudar sus goles a Valencia al servicio del elenco carabobeño.

“Averigüé con compañeros que he tenido en Colombia como Tommy Tobar y me han hablado muy bien del equipo. Desde que me ofrecieron la propuesta de venir a acá lo llamé y me dijo que juegan muy bien al fútbol, que es un equipo que le gusta generar y atacar mucho, además que tienen un propósito claro y es quedar campeones”, comentó.

“En enero los vi jugando Libertadores con Junior y me parece que es un gran equipo, todo eso me motivó para venir a sumar y dar un granito de arena, además de cumplir el objetivo que tenemos trazado que es quedar campeón y clasificar a una copa internacional”, fueron las primeras declaraciones del atacante como nuevo jugador de la divisa industrial.

De perfil zurdo, rápido, con buena pegada desde fuera del área y cobrador de tiros libres, esos son las principales características de Jeysen como delantero, al cual además le gusta jugar a perfil cambiado para encarar y rematar a puerta. “Espero ser un jugador que pueda aportar su granito de arena a este equipo”, señaló al respecto, pues pese a ser delantero, también apoya sus compañeros defensivamente.

“Vengo a aportar y a dar todo. Dios quiera que lleguen muchos goles y asistencias, soy delantero y juego por fuera, pero cuando toque defender ahí estaremos para defender, lo importante es sumar todo lo que se pueda al equipo”.

Núñez ya efectuó sus primeras labores en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia bajo la supervisión del “Emperador” Julio César Baldivieso, escenario en el cual se reencontró además con dos viejos conocidos, pues compartió camerino con Tommy Tobar en Bucaramanga y con Marlon Fernández en Deportivo Pasto.

“Tuve la oportunidad de jugar al lado de Marlon, es una excelente persona y un gran jugador. Apenas llegué al camerino me recibió con un fuerte abrazo y me hizo sentir como en casa. Hay un excelente grupo y tengo muy buenos compañeros, me abrieron las puertas y estoy contento por eso”, manifestó.

Igualmente tuvo palabras para el experimentado estratega granate y destacó que “es un privilegio que el profesor Baldivieso me dirija. Fue a un mundial con Bolivia y le gusta trabajar muy bien, exige mucho al jugador y eso es importante porque hay que ser ganador todo el tiempo, hay que ganar o ganar y quedar campeones sí o sí”.

Además, también habló sobre el crecimiento del balompié criollo. “El fútbol venezolano ha crecido bastante. Sigo mucho a la selección y siempre nos hacen muy buenos partidos a la selección Colombia, ahora todos respetan a Venezuela y los enfrentan con más precaución. En la Sub-20 vi que quedaron subcampeones del mundo y eso es importante para el fútbol venezolano, porque les permite seguir creciendo”.

Finalmente, envió un mensaje a la afición carabobeña y aseguró compromiso de su parte durante todo el semestre. “Un saludo a toda la afición y que esperen de Jeysen Núñez mucho sacrifico y entrega por el equipo, que no voy a dar una pelota por perdida y buscaré aprovechar todas las oportunidades para marcar. Les pido que nos apoyen y vengan al estadio a apoyarnos”, sentenció.

De esta forma, el ariete colombiano Jeysen Núñez se convierte en la primera incorporación del granate de cara al Torneo Clausura y la Copa Venezuela 2017, para reforzar una plantilla que seguirá apuntando a la gloria en ambas competiciones con el objetivo de aspirar a la consagración y a la clasificación a un certamen internacional. /Prensa Carabobo FC