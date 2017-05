La AUFP se pronunció sobre la violencia desbordada en el país

Fútbol Venezolano

COMUNICADO OFICIAL

El fútbol es mucho más que un juego o un trabajo, es una pasión que nos permite llegar al corazón de miles de venezolanos. Nuestro país se encuentra inmerso en una oleada de violencia que ha cobrado decenas de vidas y nosotros los futbolistas no somos indiferentes a ello. La pasada jornada 14 decidimos unirnos en nombre de cada venezolano que ha perdido la vida. Nos unimos por la voz de un aficionado que no podrá volver a gritar por su club, que no nos seguirá desde su hogar, que no volverá a vestir su camiseta y por un minuto simplemente decidimos honrar la vida de un padre, hijo, hermano o hermana que no volverá a casa.

Nuestro mensaje carece de tintes políticos, es un mensaje de humanidad, un mensaje tan universal como el fútbol.

ASOCIACIÓN ÚNICA DE FUTBOLISTAS PROFESIONALES DE VENEZUELA