"Chita" Sanvicente: "En Caracas nos falta tranquilidad para atacar"

Es muy difícil jugar en la cancha del Olímpico, aseguró"

El equipaje al retirarse del estadio Olímpico de la UCV estuvo esta vez menos pesado que en los últimos encuentros para el Caracas.

“Esta victoria no nos puede poner un pañito caliente y olvidarnos de las otras cosas, debemos seguir mejorando. (Estoy) satisfecho por cómo se jugó ante un equipo muy difícil, que siempre presiona”, reflexionó Noel "Chita" Sanvicente, entrenador del equipo avileño, tras la victoria de su equipo ante el Atlético Venezuela.

Primera mitad sufrida. “El que juegue en el Olímpico siempre tiene que estar nervioso, nosotros tuvimos dos o tres pelotas. Cuando le sacan la amarilla a Robert Hernández (por penal simulado), no se sabe si lo halan o no lo halan. Se finalizaban mal las jugadas por el pique de la pelota”, se quejó Sanvicente por el paupérrimo estado del terreno.

“Es muy difícil jugar en la cancha del Olímpico, especialmente para el equipo que vaya hacia el frente porque tiene que hacer maniobras para manejar la pelota. Los jugadores sufren, pero estábamos recuperando bien la esférica y la idea era evitar los fouls cerca del área porque nos ganaban en estatura”, agregó.

¿Comenzó una nueva racha?

“Estamos trabajando para eso porque el margen de error se achica cada vez más. La ansiedad te lleva a cometer errores y lo que les pedí fue que dejaran el miedo, que jugarán sabiendo que la suerte hay que buscarla, independientemente del cero a cero del primer tiempo, la idea era que se mantuvieran tranquilos. El jueves ganamos tres puntos que necesitábamos y eso me deja tranquilo porque sé que es un grupo que trabaja, son muy profesionales y estaban en deuda con ellos mismos”, admitió.

Contacto amistoso, pero que no se repita. En la llegada del Caracas al estadio, un grupo de la barra que alienta al equipo se encontró en las puertas del camino, un gesto que sorprendió a más de un jugador.

“Ellos lo hicieron por alentar. Cuando las cosas no salen allí es cuando necesitamos el apoyo. Creo que no hubo mala intención, querían que supieramos que estaban con nosotros, pero son cosas que no deberían pasar. Hoy por hoy lo más importante fueron los tres puntos y lo demás queda atrás”, reflexionó Sanvicente.

Por mejorar. “Nos está faltando tranquilidad a la hora de atacar. Mejoramos en la actitud dentro de la cancha y se demostró que si se puede ganar, pero hay que seguir trabajando en lo anímico, porque esta victoria nos ayuda mucho para llegar bien ante Carabobo”, aseguró.

Otra de las buenas noticias para Sanvicente fue celebrar que sus dos delanteros, Edder Farías y Reiner Castro, se reencontrasen con el gol. Farías desperdició una oportunidad clara ante Táchira al fallar un penal en Pueblo Nuevo, mientras que Castro no había podido marcar en todo el Torneo Apertura.