Lenimger Bolívar confía en su regreso con el Lara

El Deportivo Lara realizó un nuevo entrenamiento con la máxima concentración en el partido del domingo frente al Deportivo Anzoátegui por la jornada 14 del Torneo Apertura 2017 a realizarse en el Estadio Metropolitano.

Los rojinegros del profe Leo González quieren acabar de una vez por todas la mala racha de no ganar desde la jornada donde enfrentaron al Atlético Socopó, y el partido ante los orientales en casa se presta para la perfecta ocasión.

El jugador Leminger Bolívar espera volver a ver minutos luego de su último partido frente al Deportivo Táchira y analizó lo que han sido estos largos días de preparación para un nuevo compromiso semestral. “La preparación de todos estos días ha sido buena, pudimos recuperarnos físicamente y tácticamente, estamos listos para afrontar de la mejor forma esta recta final, queremos los tres puntos en casa”.

¿Qué beneficios le deja al grupo tener varios días de preparación para un partido? “Los beneficios que podemos tener es que estamos en casa, sabemos lo que somos acá, es importante que desde un principio fuimos fuertes, debemos volver a tener esa actitud, no es imposible, debemos reforzar la confianza porque enfrentaremos a un rival difícil y que pelea los puestos de arriba”.

“Eso puede que sí y puede que no, simplemente se trabaja con intensidad, se han corregido pero más que corregir se ha afinado, para que estemos a tope, este fin de semana no debería existir ningún tipo de error, queremos ganar para seguir adentro de los puestos de liguilla”, explicó abordado si afectaría el rendimiento del grupo por no tener minutos de competencias por varios días.

“Eso pasa por la intensidad, por la forma como nos paremos en cancha, lo hemos venido haciendo, se ha bajado un poco en la marca y rompimiento, pero hemos reforzado para poder sacar el partido en cero”. Expresó sobre cómo mantener el arco en cero luego de ser una de las defensas más fuertes.

“Anzoátegui tiene jugadores muy rápidos y desequilibrantes, pero nos preocupamos solo por nuestro juego, por lo que podemos hacer, debemos tener la mente puesta en nosotros y en buscar los tres puntos”, aseguró.

En lo personal espera volver a ser protagonista en los partidos, luego que no ha tenido suerte por sus lesiones. “Creo que las lesiones son las que me han tenido en fuera de ritmo, pero gracias a Dios estoy listo para las órdenes del profe, espero que él tome la decisión de ponerme y bueno espero dar lo mejor de mí, poder pelear para dejar el cero en arco”.

“Es algo bastante claro, puntos por ahí que se han perdido en casa nos ha afectado, este fin de semana tenemos que darnos del potencial que tenemos, vamos a ir partido a partido y estamos seguros que podemos lograr los puntos en casa y algunos como visitante”, finalizó.

Prensa Deportivo Lara