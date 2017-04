Evelio Hernández: "No tengo duda de que saldremos de esta"

Fútbol Venezolano

Viernes 28| 2:19 pm





María Isabel Moya | @MarisabelMoya

El Caracas FC no celebraba una victoria en casa desde hace casi tres meses, cuando derrotó a Deportivo La Guaira en la segunda jornada del Torneo Apertura. Este jueves, tras nueve jornadas, los capitalinos volvieron a reaccionar ante Atlético de Venezuela gracias a los tantos de Evelio Hernández, Edder Farías y Reiner Castro.

“La del jueves fue una victoria que nos dio oxígeno para seguir, pero no podemos escapar de la realidad”, dijo el autor del primer gol ante el cuadro nacional, Evelio Hernández, al programa radial Conexión Goleadora. "Estuvimos metidos todos. No tengo duda de que saldremos de esta. El equipo no está jugando mal, tenemos que mejorar".

Y es que el Caracas apenas consiguió su tercera victoria de la temporada en 12 jornadas, para ubicarlos en la duodécima casilla de la clasificación, por ahora fuera del octogonal, pero con un puntaje bastante cerrado que podría cambiar el panorama si se enrumban al sendero del triunfo en los cinco duelos restantes.

"Estar en la posición donde estamos es un fracaso para Caracas FC. Este formato nos da la posibilidad de reivindicarnos", explicó Hernández que confía en su técnico y su equipo.

El próximo reto de los “Rojos del Ávila” será viajar hasta Valencia a enfrentar al equipo Julio César Baldivieso, segundo en la clasificación. Allá deberán centrarse en la victoria si desean un cupo entre los ocho mejores.

“Ya tenemos la mente en Carabobo, a partir de ahora tenemos que enfrentar el resto de los partidos como lo hicimos ante Atlético”, sentenció Hernández.