Estudiantes pasó la página con Táchira y se enfoca en Portuguesa

Miércoles 19| 12:07 pm





Estudiantes de Mérida pasa la página y se enfoca en el clásico más añejo del fútbol profesional venezolano ante el Portuguesa, que se realizará este domingo en el estadio José Antonio Páez correspondiente a la jornada número 12 del Torneo Apertura 2017.



Luego de tener el día lunes de descanso, el elenco rojiblanco reinició los trabajos este martes en el estadio Metropolitano de Mérida, bajo las instrucciones del estratega merideño José Nabor Gavidia y su asistente Elvis Martínez.



El mediocampista de Estudiantes de Mérida, Cristhian Rivas, destacó que ya tienen la mente puesta en su próximo rival. “Lamentablemente perdimos contra Táchira ellos concretaron las oportunidades que tuvieron, ahora estamos enfocados en otro duro compromiso ante Portuguesa así que trabajaremos esta semana para llegar de la mejor manera”.



Por otra parte Rivas, quien ha disputado los últimos encuentros de titular, siente que está volviendo a su buen nivel para ser llamado a la Vinotinto Sub 20. “Hay que seguir trabajando el fútbol es así, gracias a Dios he sumado minutos y me siento preparado para estar de nuevo con la selección nacional”.

Prensa Estudiantes de Mérida |