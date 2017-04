Moisés González sueña con el equipo mayor

Fútbol Venezolano

La directiva del Deportivo Lara sigue apostando al talento de revelo que hace vida en sus categorías menores, esto con miras al futuro próximo de la institución, por lo cual, se anunció la contratación del juvenil Moisés González por los siguientes tres años.

Moisés, jugador que hace vida actualmente en la categoría Sub 18 como lateral derecho, es uno de los jóvenes que viene en constante crecimiento, siendo hoy por hoy uno de talentos que se coronó campeón en la pasada Serie Oro 2016 con la categoría Sub 16.

Tras firmar su contrato, el defensor expresó sus primeras palabras sobre el mismo. “Me siento muy contento y afortunado por firmar mi primer contrato profesional, quiero agradecerle a Dios y a todas las personas que me han ayudado a lograr este primer paso; agradecer al club por esta confianza que hoy me otorgan y sobre todo, en apostar al talento joven que siempre es importante”, dijo muy emocionado el jugador.

“El año pasado fue muy duro, pero gracias al trabajo que hice durante todo ese tiempo y un poco más dieron hoy sus frutos, dentro del club vieron en mi ese compañerismo y entrega que uno como jugador a esta edad puede dar”, expresó.

El club se ha caracterizado en darles oportunidades a diferentes jugadores jóvenes, siendo Moisés uno de esos tantos “chamos” que han comenzado su carrera futbolística en la institución rojinegra, sobre tal apreciación soltó. “El Deportivo Lara es un equipo que apuesta mucho a las categorías menores, pienso que tiene juveniles de mucha calidad; un ejemplo es mi compañero Freddy Vargas, él debutó ante el Portuguesa FC, él es un jugador que te juega en diferentes posiciones, en lo personal me dio mucha alegría ver su debut ya que te hace esforzarte más para lograr lo que él hizo”.

Por último, Moisés detalló sus características como jugador. “Me caracterizo por ser un jugador muy concentrado dentro y fuera de la cancha, soy de eso que me propongo una meta y a base de esfuerzo lo logro, soy un jugador rápido que le gusta ir al ataque sin descuidar la defensa”, culminó.

Fuente: Prensa Deportivo Lara