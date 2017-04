Mea Vitali, sobre Lino Alonso: "Se nos fue un padre futbolístico"

Fútbol Venezolano

Lunes 10| 4:53 pm





María Isabel Moya | @MarisabelMoya

El fútbol venezolano se sumió en luto por el fallecimiento de Lino Alonso, quien en vida influyó directamente con el crecimiento de este deporte en el país. Las reacciones han sido múltiples, todas retribuyendo el aporte a esta figura, que Miguel Mea Vitali calificó como “un padre futbolístico”.

“Es difícil conseguir un jugador que no haya pasado por las manos de Lino (Alonso), esto fue una dura noticia en lo personal y para el fútbol en Venezuela, algo que se pudo ver reflejado en las redes sociales”, dijo el capitán del Caracas FC a Meridiano.

Y es que Alonso se dedicó a formar futbolistas desde muy joven hasta el último día de su vida, por lo que hoy por hoy la mayor parte de los profesionales en el área, desarrollados en Venezuela, coincidieron con él en alguna cancha.

“Lo conocí cuando yo tenía unos 7 u 8 años, desde las categorías inferiores cuando era técnico y seleccionador del Distrito Infantil C”, explicó Mea Vitali. “Luego compartimos en la selección sub 15, sub 17, sub 20, sub 23 y hasta la mayor. Por todo eso fue una persona muy querida en nuestro fútbol. Se nos fue un padre futbolístico”.

Alonso, español de nacimiento, falleció este domingo en Bolivia, donde actualmente se desempeñaba como asistente técnico de César Farías en The Strongest, aunque viajaba con frecuencia a Venezuela por ser el director deportivo del Zulia FC.

“Fue una fuerte noticia para todos nosotros los futbolistas y para todo el entorno”, prosiguió “Miky”. “Lo que queda es agradecerle por todo lo que hizo por nuestro fútbol, porque definitivamente ayudó muchísimo en su crecimiento. Espero que descanse en paz”, cerró.