Lino Alonso: Formador de jóvenes talentos

Muchos recordarán a Lino Alonso como el asistente técnico de César Farías, tanto en la selección nacional como en los equipos donde ha estado el cumanés, pero más allá de eso lo recordarán por el aporte que hizo en el fútbol venezolano y la capacidad que tuvo para formar jugadores que a la postre llegaron a consolidarse.

Alonso sintió el balompié criollo como suyo –sin ser venezolano- y le dedicó gran parte de su vida para que saliera de la sombra donde permaneció varios años.

El destacado director técnico nació en Orense, España, el 6 de junio de 1956 y llegó a Venezuela a finales de los años 60 junto con su familia.

Empezó desde muy temprano a trabajar en las categorías formadoras del fútbol venezolano; en 1994 inició con las inferiores de la selección vinotinto, debutando en los Juegos Sudamericanos de ese año realizados en Valencia (estado Carabobo) ganando la medalla de plata.

Cuatro años después (1998) logró el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Maracaibo (estado Zulia), con la selección sub-21, convirtiéndose en el único seleccionador de la Vinotinto que gana todos sus partidos oficiales en un torneo (datos de Eliézer Pérez).

En aquella selección militaban figuras emergentes como Cristian Cásseres, Renny Vega, Leopoldo Jiménez, Daniel “Cari Cari” Noriega, Jorge “Zurdo” Rojas, Leonel Vielma, Jorge “Choco” Giraldo, Fernando “Chito” Martínez, entre otros, hoy en día algunos retirados y otros que se mantienen activos en Primera División o Segunda División.

Alonso es el técnico con más partidos y torneo oficiales dirigiendo a Venezuela -68 y 15 respectivamente-, estando por última vez en el banquillo vinotinto en 2009 con la sub-15.

Actualmente Lino Alonso se desempeñaba como asistente técnico de César Farías en The Strongest de Bolivia, y era el director deportivo del Zulia FC.

Reacciones

Tras su sensible fallecimiento el domingo, Diego Bejarano, jugador del cuadro atigrado señaló “lo veíamos todo el tiempo acá, hablaba con todos los jugadores aunque no era de hablar mucho. A mí me hablaba para que esté siempre un paso delante de todo. Lo recordaré con mucho cariño y amor”.

“Lino revolucionó el fútbol venezolano, vino acá y nos cambió la mentalidad junto con el profe César (Farías)”.

Los futbolistas venezolanos que pasaron por la formación de Alonso también se pronunciaron por su muerte. Grenddy Perozo, jugador del Sport Boys de Bolivia indicó “al fútbol hay que regalarle algo siempre para que después el fútbol te regale cosas a ti”.

Domingo Cirigliano, directivo del Zulia, manifestó “no me cabe dudas de que el fútbol venezolano se divide en un antes y un después de Lino Alonso”.

El actual capitán de la Vinotinto, Tomás Rincón, fue uno de los más afectados y escribió una emotiva carta “estuviste en el momento más duro de mi vida cuando perdí a mi madre”, reza parte del texto del actual mediocampista de la Juventus.

Lino Alonso, aquel formador de jugadores jóvenes y personaje que le cambió el rostro al fútbol del país, apagó su luz en la altura de La Paz y desde lo más alto seguirá guiando los pasos de aquellos que pasaron por sus equipos.