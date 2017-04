Portuguesa y Caracas empataron... otra vez

Fútbol Venezolano

Domingo 9| 8:10 pm





Raúl Pérez / @enriul

Caracas no pudo pasar del empate en su vista al estadio José Antonio Paéz de Portuguesa, ante el colista del torneo, que poco a poco ha mejorado su nivel d ejuego, pero que no logra conseguir su primera victoria en lo que va de torneo.

Los dirigidos por Noel "Chita" Sanvicente contaron con el debut del internacional sub17, Eduardo Fereira, en el lateral derecho y pudieron irse adelante en el marcador en la primera mitad. Tras unos minutos intensos de Portuguesa, que contaron con un remate al palo de Manuel Murillo y una ocasión muy clara en los pies de Luis Blanco, que detuvo de manera espectacular Wuilker Fariñez, los capitalinos logrando el gol inicial por intermedio de Edder Farías, quien casó un rebota tras remate de Arace.

Los de Sanvicente no pudieron aprovechar la ventaja y nunca se vieron superiores sobre el campo, por lo que el empate local se veía venir en cualquier momento. Y llegó, en el minuto 57, por intermedio de Jhon Marchán.

Tras el gol los locales se animaron, mientras que Caracas, quienes se quedaron con diez tras la expulsión de Farías, no se encontraban en la cancha y no creron peligro de cara al arco defendido por Lima. Al final, los dirigidos por Carlos Horacio Moreno, se quedaron con un sabor amargo de boca, al no poder llevarse los tres puntos.