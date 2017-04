Personalidades del fútbol venezolano reaccionan ante fallecimiento de Lino Alonso

Fútbol Venezolano

Luego de que este domingo se conociera del fallecimiento de Lino Alonso, ex director técnico de las distintas selecciones menores de la Vinotinto, las muestras de pesar por la noticia no se hicieron esperar por parte de quienes hacen vida en el balompié nacional y tuvieron la oportunidad de compartir con quien también fuera asistente técnico en la Vinotinto mayor con el ex seleccionador nacional César Farías.

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF), el club The Strongest donde formaba parte del cuerpo técnico, diversos equipos de primera y segunda división y diversos jugadores, entrenadores y directivos elevaron su mensaje de condolencia por Alonso quien falleció en Bolivia tras sufrir un infarto.

#Notadeduelo Fallecio en Bolivia, el DT Lino Alonso, QEPD. A sus familiares y amigos hacemos llegar nuestra palabra de condolencia pic.twitter.com/hnFPIJmeXo — FVF (@FVF_Oficial) 9 de abril de 2017

Lamentamos profundamente informar el fallecimiento de Lino Alonso, integrante del cuerpo técnico de nuestra institución. Paz a su alma. — Club The Strongest (@ClubStrongest) 9 de abril de 2017

El #ZuliaFC está de duelo por la muy dolorosa noticia del fallecimiento de nuestro Prof. Lino Alonso. Fuerza a sus familiares. Paz a su alma pic.twitter.com/kFPh9s7tof — Zulia Fútbol Club (@Zulia_FC) 9 de abril de 2017

Triste noticia la muerte de Lino Alonso. Se fue un gran formador de futbolistas pero sobre todo un gran ser humano! — Rafael Dudamel (@rafaeldudamel) 9 de abril de 2017

Gracias Lino por todas tus enseñanzas, indudablemente permanecerás en los mejores recuerdos de nuestra carrera. — Rafael Dudamel (@rafaeldudamel) 9 de abril de 2017

Siento un gran pesar por la noticia del fallecimiento de un compañero, trabajador, luchador, filósofo de nuestro futbol, trabaje mucho con.. — Napoleón Centeno V. (@Napocenteno) 9 de abril de 2017

Una tristeza muy grande enterarme de el fallecimiento de Lino Alonso para quienes están y han pasado por el #futven un maestro — Juan D Tolisano (@juantolisano) 9 de abril de 2017

Vuela alto querido Lino! Fuiste mi mentor, mi amigo, un padre! Gracias a ti estoy en el fútbol! Te debo mucho! Tu legado seguirá! DEP — Edmundo Kabchi (@EdmundoKabchi) 9 de abril de 2017

Hoy se nos fue precozmente Lino Alonso, persona q entregó su vida plenamente en pro del crecimiento del futbol venezolano! Gracias por todo — Edmundo Kabchi (@EdmundoKabchi) 9 de abril de 2017

Triste noticia la partida de Lino Alonso. Las palabras se quedan cortas ante el legado que dejó en nuestro fútbol. Formador incansable. QEPD — Oswaldo Vizcarrondo (@Vizcarrondo4) 9 de abril de 2017

Formador de este país, que hizo hombres y ciudadanos de bien. Gracias Lino Alonso por ser un segundo padre para nosotros #QEPD qué tristeza! — Ricardo Andreutti (@rickyandreutti) 9 de abril de 2017

Triste noticia para todos la pérdida de Lino Alonso , Dios l reciba en sus brazos hasta luego"Tigre" como cariñosamente siempre nos llamabas — David Mcintosh (@andreuwMcintosh) 9 de abril de 2017

Que dolor tan grande por el fallecimiento del gran formador del futven como lo fue el Lino Alonso 😞😭😞 QEPD — Jorge "zurdo" Rojas (@zurdorojas) 9 de abril de 2017

Gracias Lino "tigre " Alonso por tus consejos , palabras y sobre todo tu confianza que gratos recuerdos vividos ! — Jorge "zurdo" Rojas (@zurdorojas) 9 de abril de 2017

Que dolor tan grande!! MAESTRO Lino Alonso en paz descanses!! Gracias por tanto!! Fuerza a sus familiares!! — Jhonny Ferreira (@jhonnyferreirad) 9 de abril de 2017

!Lino Alonso "TIGRE", maestro. No hay palabras para el dolor que me invade! — Evelio Hernandez (@eveliodjesus) 9 de abril de 2017

Que fuerte enterarme del fallecimiento Lino Alonso. Entrenador que tuve en selecciones nacionales juveniles. — Leo Jimenez #14 (@leojimenez14) 9 de abril de 2017

Que gran pesar siento con tu partida 'Tigre'. Con tus formas, podrán gustar o no, pero fuiste gran artífice de lo que vive el #futve hoy. — Leo Jimenez #14 (@leojimenez14) 9 de abril de 2017

Por tus manos pasaron jugadores que llegaron a la élite e impulsaste a otra cantidad importante. Gran trabajo 'Tigre' QEPD — Leo Jimenez #14 (@leojimenez14) 9 de abril de 2017

Triste noticia el fallecimiento de Lino Alonso, gran persona, formador , entrenador. Deja un legado grande en el Futbol Venezolano Q.E.P.D — Gerzon Chacon18 (@gerzonchacon) 9 de abril de 2017

Gracias tigre, gordo, por todas las experiencias, aprendizajes a lo largo de las diferentes Selecciones Venezuela..Lino Alonso 🙏🌑😔 — Gerzon Chacon18 (@gerzonchacon) 9 de abril de 2017

"Tigreeeeee" hoy nos dejaste , pero tu legado seguirá por siempre... Muy triste por tu partida Lino Alonso Q.E.P.D. — Miguel Mea Vitali (@MikyMea05) 9 de abril de 2017

Sentarse a hablar con Lino Alonso era un gustazo. Poca gente es plena de fútbol como lo era él. Mis condolencias a sus amigos y familiares. — Carlos Domingues (@CDominguesP) 9 de abril de 2017

Que lamentable perdida para el futbol. Se nos va una gran persona que en lo personal me ayudo mucho para llegar a ser futbolista. Q.E.P.D pic.twitter.com/AMspXM1u3F — Javier Toyo (@ToyoJavier) 9 de abril de 2017

Enorme pesar por la partida de el Gran Lino Alonso, agradecido por todo el apoyo que siempre me dió para mi crecimiento profesional... — Juvencio Betancourt (@tetobetancourt) 9 de abril de 2017

Ojalá Venezuela despida a Lino Alonso , como se merece , si algún fútbol tiene Venezuela es gracias a el , que dolor tan grande !! — Ricardo Gonzalez (@rjgf2121) 9 de abril de 2017

