Baldivieso: "Esto es mérito de los futbolistas"

Tres victorias y un empate en las últimas cuatro presentaciones, con esa racha el granate saltó al quinto puesto de clasificación con un total de 15 puntos en ocho partidos y uno pendiente por disputar. El director técnico granate, Julio César Baldivieso, atendió a los medios de comunicación y analizó la reciente goleada 0-4 sobre Deportivo JBL del Zulia en la que cortaron una racha de seis sin que los carabobeños pudieran vencer en Maracaibo.

El ex seleccionador boliviano habló sobre el crecimiento del plantel con el transcurrir de los partidos, desembocando en la reciente presentación que permitió a la divisa industrial afianzarse en los puestos de liguilla. “A medida que han pasado los partidos y el tiempo, nos hemos afianzado mejor y los futbolistas entienden perfectamente lo que uno quiere como técnico, entonces me siento satisfecho y contento con el andamiaje del equipo y obviamente hay que seguir mejorando, no hay que conformarse con lo de este último partido”, manifestó con sobriedad luego del abultado marcador en tierras marabinas.

Asimismo, apuntó a que deben seguir mejorando para elevar aún más el nivel competitivo del plantel de cara a la recta final de la competición y poder ocupar un puesto entre los mejores ocho del país para optar por el título del semestre. “Obviamente hay que seguir mejorando en todos los aspectos y debemos tratar de definir más las opciones que tengamos, hemos errado muchos goles en todos los partidos que hemos jugado y, en todo caso, el día de hoy me voy satisfecho porque decían que la temperatura nos iba a liquidar, pero el equipo terminó corriendo más que el rival. Estoy tranquilo porque sé que vamos por el camino correcto, esos tres puntos son importantes para subir en la tabla de posiciones”.

De igual forma, agregó que “hemos tenido mala fortuna al principio de campeonato. Hemos pegado cuatro o cinco travesaños, se perdían goles increíbles, pero gracias a Dios pasó la mala suerte. Ahora debemos seguir trabajando como siempre lo hemos hecho, con seriedad, humildad y sacrificio. Apenas son tres puntos que nos permite subir en la tabla de posiciones, pero de ninguna manera nos vamos a quedar en esa idea de jugar así, vamos a seguir mejorando porque estos futbolistas dan para mucho más”. La Vinotinto Regional se mantiene actualmente como la mejor defensa del país con tan solo tres dianas encajadas en ocho partidos jugados y lograron toparse con la efectividad anotando cuatro dianas en su partido contra Deportivo JBL del Zulia. “Esto es mérito de los futbolistas, ellos son los que están jugando dentro de la cancha, pero si hay algo que valorar es a los jugadores jóvenes: Fuenmayor, Bández, Novoa, Mago, Bello y Montaña. Nos vamos contentos porque sé que el futbolista que entre no va a desentonar y eso es lo más importante, tener una plantilla de jugadores que sabes que te van a rendir en cualquier momento del campeonato y en cualquier momento del partido”, apuntó el timonel boliviano.

