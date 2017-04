Palomino y Farías se enfocan en Mineros

Fútbol Venezolano

Miércoles 5| 6:15 pm





El Zulia Fútbol Club, luego de arrancar el mes de abril con un inesperado traspié (0-1) frente a Metropolitanos FC en la capital de país, inicio su puesta a punto para dejar atrás aquel manchón en Caracas y limpiarlo de la mejor manera ante su siguiente rival del Torneo Apertura 2017: Mineros de Guayana, el próximo domingo (7:00 PM), por la décima jornada del certamen. Henry Palomino, una de las voces cantantes dentro del vestuario del negriazul, habló de la pasajera caída frente a los capitalinos y de las claves para retomar el repunte en el torneo local.

“Lastimosamente esa derrota no estaba en nuestros planes ya que hicimos el trabajo para no perder, pero así es el fútbol”, reflexionó el volante “5” del Zulia FC, quien fungió como zaguero central los 90 minutos ante Metropolitanos FC, antes de aseverar que “hemos estado corrigiendo todos los detalles para enfrentar a un excelente rival como lo es Mineros. Nosotros ya hemos estado trabajado en base a estar enfocados, no regalar nada y aprovechar las que tengamos para sacar un triunfo en casa”, sobre el próximo duelo frente a los guayaneses.

Dirigido técnicamente Mineros de Guayana por Juan Domingo Tolisano, ex DT del cuadro “petrolero”, visitará a Maracaibo con la intención aguar la fiesta a sus antiguos jugadores. Palomino, siempre listo para estos retos, advierte que “es un plus extra enfrentar a un técnico que dirigió acá pero tampoco debemos confiarnos. Él también nos conoce y va apostar a llevarse los tres puntos. Nosotros vamos a querer jugar el todo por el todo, ser muy inteligentes y mantener 100% el grado de concentración”, señaló el orgullo de La Pomona.

“A pesar de la derrota, seguimos estando cerca”, apuntó el director técnico regional, Daniel Farías, luego del desliz frente a los capitalinos. Y es que Zulia FC se mantiene, con 13 puntos y una fecha aún por disputarse, dentro de los puestos de clasificación hacia la liguilla del Torneo Apertura 2017. “Se generó fútbol en el Brígido Iriarte sabiendo las dificultades. Seguimos estando en la parte de los ocho primeros y ahora se nos van a venir partidos de locales que nos van dar la posibilidad de subir algunos puestos”, continuó el estratega cumanés.

Pasada rápidamente la página del pasado domingo, la cabeza al frente del doblemente campeón de Venezuela en el 2016 indica que “la idea ahora es pensar en el siguiente rival, que es Mineros. Debemos viajar, recuperarnos e intentar no pensar demasiado lejos sino pensar en lo inmediato, que es el partido del fin de semana”, finalizó el mandamás de Zulia FC

Con información de Prensa Zulia