Freddy Vargas: "Los juveniles estamos sobresaliendo"

El Torneo Apertura 2017 ha tenido un punto positivo para los juveniles que hacen vida en la plantilla de la primera división del Deportivo Lara, como consecuencia, en las diez jornadas que han disputado son dos los jugadores que han debutado como profesionales, los barquisimetanos Ignacio Anzola y Freddy Vargas.

Dentro de los dirigidos por el DT Leonardo González, Vargas suma 145 minutos de acción en 3 partidos, uno de ellos saliendo como titular ante Atlético Venezuela en la jornada 9 del Torneo Apertura 2017, partido en el cual logró anotar su primer gol del balompié nacional.

Sobre su actualidad con el club, “Pico” manifestó. “La oportunidad que me ha brindado el club la he aprovechado con mucho esfuerzo y sacrificio, el fútbol es mi recompensa para salir de problemas y lograr todo lo que me propongo”.

“Anotar ese gol fue súper emocionante porque era el día de mí cumpleaños, es lo que uno siempre sueña como jugador poder aportar al grupo”, comentó acotando cómo vivió el duelo ante los nacionales.

Cuestionado sobre las virtudes que posee para ser tomado en cuenta por el cuerpo técnico larense, el oriundo de la Macías Mujica dijo. “Me gusta mucho atacar porque es una de mis virtud, debo defender un poco más pero me esforzando en los entrenos”.

Seguidamente, abundó. “El profesor no solo confía en mí sino en todos los juveniles, hoy en día ve mi sacrificio pero en cualquier momento puede hacer lo mismo con una buena actitud, buen desempeño físico de mis compañeros”.

A su vez, recordó sus inicios. “Mis inicios fueron con el profesor Luis Acosta, apostó a mí y luego de salir de la Macías Mujica, jugué en la Máximo Viloria hasta llegar acá al Deportivo Lara”.

“Como persona soy muy humilde y con una actitud positiva, me la paso esforzándome mucho por mi familia”, respondió posteriormente sobre sus características fuera de cancha.

Por último, se refirió a su pensar como jugador profesional. “El fútbol es mi vida, sin él no podría ayudar a mi familia que es lo que estoy haciendo hoy en día, quiero establecerme en el profesional, ser jugador de la selección nacional y luego mostrarme internacionalmente”.

El juvenil que ha captado la atención de los fanáticos y cuerpo técnico larense está con la institución desde hace cuatro años cuando llegó a la granja rojinegra en la categoría Sub 16.

Con información de Prensa Deportivo Lara