Bonilla: "Defensivamente estamos bien preparados y compactos"

Los dirigidos por el estratega rojinegro Horacio Matuszyczk continúan preparándose para el inicio del Apertura 2017, que organiza la Federación Venezolana de Fútbol y la Asociación de Clubes Profesionales. Este viernes a las 3:00pm, Portuguesa FC disputará su primer compromiso oficial del año ante Atlético Venezuela.



El plantel no para de trabajar fuerte para afrontar de la mejor manera el partido. Uno de esos talentos con el que cuenta el equipo cinco estrellas, es el juvenil Pablo Bonilla, quien ha entrenado duro para ganarse un puesto en la convocatoria y once titular.



Bonilla, habló de lo que será la primera jornada y de la preparación del conjunto, “Nos hemos mentalizado en el juego, ya conocemos el rival, lo enfrentamos en Copa Bicentenaria, no nos confiamos de ellos, juegan bien. El elenco ha trabajado bien como siempre, estamos listos defensiva y ofensivamente”.



El piriteño, manifestó su emoción de estar peleando un puesto como norma para este campeonato, “las oportunidades no llegan siempre, tengo que aprovechar la confianza que me está dando el profesor. Ahora llega lo bonito, dios mediante me den el chance de debutar, afrontarlo de la mejor manera, tranquilo, con ganas y hacer lo que hemos trabajado desde el inicio de pretemporada”.



Una de las claves para llegar a los puesto de arriba, será lo que pueda hacer defensivamente el plantel llanero, la meta es dejar el arco en cero en la mayor cantidad de partidos disputado, “todo el equipo anda muy bien, pero defensivamente estamos compactos, concentrados, metido en lo que se quiera; la línea defensiva está muy bien preparada, pienso que nos saldrá las cosas bien”.



En lo personal, Pablo, señaló que gracias a Dios cuenta con compañeros con mucha experiencia, “todos me han ayudado mucho e inculcado cosas, en Copa Bicentenaria tuve la oportunidad de enfrentarme con elencos de mucha experiencia en primera, me quisieron sacar del partido, desconcentrarme, pero lo afronté de la mejor manera e hice un buen trabajo. Mental y físicamente estoy listo para disputar compromisos de la máxima categoría”, finalizó acotando Bonilla./Prensa Portuguesa FC