Leonardo Aponte: "La integración al grupo ha sido fantástica"

Martes 31| 6:38 pm





El pasado sábado Deportivo Lara consiguió su primera victoria en el Torneo Apertura 2017, al superar (1-0) al JBL Zulia en el estadio Metropolitano de Cabudare, tarde-noche de estreno para el defensor Leonardo Aponte quien conformó la zona central defensiva junto al capitán Gabriel Cichero durante los noventa minutos de juego.

Para todo jugador que hace su debut con la casaca rojinegra es siempre importante y, no hay mejor manera que debutar que consiguiendo una victoria, lujo que pudo darse el central Leonardo Aponte que recibió la oportunidad del DT Leo González para el cotejo ante los zulianos. “Primeramente hay que darle gracias Dios por esa victoria, esta victoria es el reflejo de la fuerte pretemporada que hicimos por más de mes y medio, esa victoria fue importante para unir más al grupo y así poder arrancar con victoria y de gran manera”, dijo el nativo de Ciudad Bolívar.

“Fue un marcó bien bonito, en lo personal me sentí muy bien”, añadió el espigado central rojinegro. Que continuó diciendo que: “Lo importante es que la afición está asistiendo al estadio para apoyarnos y nosotros gracias a Dios pudimos retribuirle ese esfuerzo que hicieron con una victoria”, terminó de decir sobre el juego.

Físicamente el equipo se preparó de gran manera durante un largo tiempo, tiempo donde se disputó un total de ocho (8) partidos para llegar y encarar el torneo apertura 2017, ”Como te comente fue una larga pretemporada para llegar en gran forma al partido, ya pasando la página comenzamos a preparar el partido del sábado que será ante Mineros de Guayana, partido que será ante un gran rival y aspiramos traernos esos tres puntos para seguir en la parte de arriba”, comentó Aponte pensando en la siguiente fecha del torneo.

Desde su llegada, Aponte se ha integrado de gran manera al grupo, siendo él unos de los doce fichajes que legó para el cuadro crepuscular, sobre es; el defensor soltó. “Me he integrado muy bien, el grupo es muy humilde y con grandes jugadores, anteriormente ya he jugado con otros jugadores que me hace más fácil la convivencia, ya he jugado junto a Alexis (Ramos) y Alexander (Osorio) cuando estuvimos en Yaracuyanos y, por esa parte se me ha hecho un poco más fácil la integración”, expresó.

Por último, el ex Yaracuyanos FC, habló brevemente de lo que podría ser el partido antes Mineros de Guayana el próximo sábado a las 5:00 pm. “Será un partido difícil, cuando estuvimos en Barinas de pretemporada tuvimos la oportunidad de verlos, sin importar eso debemos seguir trabajando e ir entrenando diariamente y con mucha intensidad para llegar a optimas condiciones a ese juego”, culminó Aponte./Prensa Deportivo Lara