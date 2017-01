Estudiantes de Mérida se refuerza con Richard García

Fútbol Venezolano

El volante Richard García es nuevo jugador de Estudiantes de Mérida FC para la temporada 2017, anteriormente formaba parte de la sub 18 del Deportivo La Guaira, el habilidoso futbolista de 17 años firmó un contrato con la institución rojiblanca hasta diciembre del 2019.

“Desde los cuatro años empecé a jugar fútbol me forme en la academia José Antonio Páez, a los 10 años logre estar en la selección de Barinas, luego pase al equipo Tricolor en donde quede campeón en varias ocasiones,” manifestó, García.

García, indicó que jugó un torneo internacional con el equipo Liga Premier (Venezuela), en donde disputó la final del mundialito ante San Martin de Porres (Perú) en el estadio José Antonio Anzoátegui de la ciudad de Puerto La Cruz “Al minuto 52 empalmé un disparo rasante y quedamos campeones venciendo a los peruanos 4 goles por 2”.

Con la gran actuación en el mundialito, García recibió su primer llamado a la Vinotinto Sub 15 “Jugué mi primer partido oficial con Argentina entre titular, contra Colombia también entre titular y desde allí me contrató La Guaira duré seis meses con ellos y gracias a Dios que ahora pertenezco a un grande del fútbol venezolano como es Estudiantes de Mérida”.

“Como extremo me siento demasiado bien, me gusta jugar por la izquierda porque le puedo pegar con la derecha y tengo mucho movimiento para hacer las jugadas, me gusta mucho la filosofía del profesor Juan Cruz Real y si seguimos vamos a llegar muy lejos,” cerró el juvenil, García./Prensa Estudiantes de Mérida