Francisco Rodríguez: "Me piden agresividad para recuperar la pelota"

Martes 24| 5:38 pm





Francisco Rodríguez, el tercer refuerzo extranjero de Atlético Venezuela, ya trabaja en el Centro de Entrenamiento en la recta final de la pretemporada y puede brindar sus primeras sensaciones luego de una semana de trabajo con la institución. El mediocampista colombiano se ha adaptado rápidamente al equipo y espera poder desempeñar un buen papel con el grupo y así poder aportar su grano de arena.

Buena adaptación

Para cualquier jugador que llega a un país distinto al suyo se requiere un proceso de adaptación importante en el que los compañeros de equipo juegan un papel fundamental. Francisco Rodríguez se ha acoplado muy bien al nuevo grupo de jugadores con el que comparte camerino e Atlético Venezuela y, además, asimiló rápidamente los trabajos encomendados por el cuerpo técnico: “Hasta ahora todo muy bien. Acoplarme al grupo ha sido fácil porque es un grupo que, además de jugadores con experiencia, tiene jugadores muy jóvenes y un grupo muy humilde al que le gusta trabajar”, afirmó el colombiano, quien además añadió como ha sido su experiencia en esta primera vez fuera del fútbol de su país: “Estoy contento porque es primera vez que juego fuera de mi país pero vengo con muchas ganas de compartir y aportar lo que sé a esta institución que me ha abierto las puertas”.

Sobre los trabajos con el cuerpo técnico liderado por “Nacho” González, el futbolista cafetero asegura que se va acoplando de la mejor manera y lo que le piden coincide mucho con su manera de juego. “El profe me ha dicho lo que le gusta de un volante de marca: la agresividad para recuperar la pelota. Me identifico con eso porque me gusta apretar mucho, me gusta presionar y ganar rápido la pelota y darle buen trato. Por esa parte estoy muy tranquilo porque me acoplo a lo que el técnico quiere”. Sobre el nuevo grupo, que tiene muchas variantes con respecto a la temporada pasada, Rodríguez afirma que los cambios siempre son positivos: “Los cambios siempre sirven y esperamos hacer una buena temporada”.

Motivaciones

En el fútbol venezolano han transitado muchos jugadores colombianos que han dejado buenas sensaciones en el balompié criollo. Entre ellos, ha habido varios paisanos de la misma zona que Francisco Rodríguez. El jugador nacido en Valle del Cauca ve esto como una motivación extra para desempeñar un gran papel con Atlético Venezuela: “Más que una presión es una motivación. Los jugadores que han llegado de Colombia han sido bien recibidos y les ha ido bien. Es una motivación especial porque quiero dejar mi nombre y el de mi país en alto. No es presión porque la presión en el jugador existe siempre, así que lo veo como una motivación”, aseguró.

El combinado nacional para esta temporada cuenta con jugadores de experiencia y de trayectoria dentro del fútbol venezolano. Sin embargo, el equipo cuenta con muchos jugadores jóvenes pero talentosos. Esta mezcla siempre es importante y puede forjarse un grupo importante. “Siempre es bueno mezclar la experiencia con la juventud buscando un buen andamiaje al equipo. Yo vengo a aportar mi grano de arena y me motiva mucho jugar la Copa Sudamericana, que el club donde vengo también la jugará, pero me motivó mucho venir a Venezuela y probar otros aires y otra cultura. Esta es una bonita experiencia y es una ventana para muchos jugadores. Tenemos un grupo con muchas ganas y que viene trabajando muy bien”, finalizó el jugador del hermano país.

Atlético Venezuela volvió a los trabajos esta mañana en el Centro de Entrenamiento de Fuerte Tiuna luego de un día de descanso, preparando ya el duelo ante Metropolitanos por la primera fecha del Torneo Apertura 2017.

Prensa Atlético Venezuela