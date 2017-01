Arrieta: "Siempre estamos corrigiendo en los partidos y en los entrenamientos"

Fútbol Venezolano

Domingo 15| 2:34 pm





En la Casa Portuguesa de Maracay, se realizó el segundo cotejo de carácter amistoso del Caracas Fútbol, en el que se midió a UCV FC en cuatro bloques de 30 minutos. Con goles de Fredys Arrieta y Christian Flores, los Rojos del Ávila vencieron 2-1 al elenco tricolor y de esta forma sumó su segundo lauro en la pretemporada de cara al Torneo Apertura y Copa Sudamericana 2017.

El duelo no careció de intensidad, choque y roce por el cual se tornó por momentos muy cerrado y disputado. Sin embargo, una combinación entre Evelio Hernández, Reiner Castro y Fredys Arrieta, permitió al Caracas abrir el marcador al minuto 18 del segundo bloque y culminar de esta forma este período con la mínima ventaja

A cinco minutos de iniciar el tercer bloque un centro de Randy Rivas le permitió a Kleudes García finiquitar un contragolpe para la causa ucevista, pero el Endecacampeón prosiguió su avance y tenacidad en el rectángulo de juego y solo bastó siete minutos para que un zapatazo de Christian Flores en el vértice izquierdo del área para generar la segunda y última diana para el once dirigido por Noel Sanvicente

“Estoy muy contento por este gol, hemos trabajado muy duro en estos 15 días de pretemporada y seguimos soltando poco a poco las cargas y gracias a Dios hicimos un buen partido ante UCV, que fue un rival para nosotros porque nos permite apreciar el estilo de juego que nosotros queremos”, reveló de entrada el ariete, Fredys Arrieta, que se estrenó con la elástica capitalina en Casa Portuguesa, instalación y directiva lusitana que ha ofrecido las comodidades y condiciones necesarias para esta segunda etapa de la pretemporada.

"Fue un juego de mucho roce, y UCV jugó cuando tenía que jugar y pegó cuando tenían que pegar, pero así es el fútbol, pero gracias a Dios ganamos y sumamos minuto a minuto: Condiciones”, agregó ante las impresiones que le dejó este careo ante la oncena estudiantil y le permitió al colombiano proseguir su adaptación en la institución más ganadora del país. “Me he sentido muy bien aquí, mis compañeros me han tratado muy bien y mi comunicación con el profesor (Noel) Sanvicente va bastante bien, porque he cumplido poco a poco lo que me ha pedido y esta es una oportunidad de trabajar con él y trabajar muy duro para arrancar con todo el semestre”, aseveró.

Por último, el oriundo de Barranquilla destacó que el equipo siempre está dispuesto a aprender, a evolucionar y no refleja en ningún momento una actitud conformista. “Siempre estamos corrigiendo en los partidos y en los entrenamientos. Tenemos que dar el máximo de nosotros porque es algo que el profe pide, hay que estar al tope en los juegos porque para eso se trabaja, para hacer las cosas bien y así luchar en los primeros lugares”¸ concluyó Fredys Arrieta de cara al ímpetu para afrontar la próxima temporada.

Prensa Caracas FC