Carta abierta de Richard Blanco tras anunciar que vuelve a Mineros

La temporada 2016 significó, en mi carrera, una reivindicación que estaba esperando desde hace mucho tiempo al celebrar mi primera estrella en el fútbol nacional con Zamora FC, equipo que me recibió en julio de este mismo año en condición de préstamo desde Mineros de Guayana y en el que conseguí a un grupo de compañeros y de cuerpo técnico que me recibió de la mejor manera y me apoyó hasta en los momentos difíciles cuando todo parecía venirse abajo. A ellos, quiero comenzar agradeciéndoles todo lo bueno que vivimos porque significó cumplir metas profesionales que tenía pendientes y lo no tan bueno que vivimos, porque me enseñó a tener mejor perspectiva para mi futuro.

Al salir de Barinas, recibí ofertas concretas del Deportivo Táchira, del propio Zamora FC y de par de clubes en ligas extranjeras que me llevaron a sentarme y analizar cada una de ellas, consciente en todo momento que yo mantenía un contrato vigente con Mineros de Guayana, que lo convertía en mi primera opción y que me llevaba a escuchar también su propuesta de mejora contractual de cara a esta temporada 2017.

Durante ese análisis y el escuchar propuestas de los equipos, me enteré que en las redes sociales del Deportivo Táchira se anunciaba mi llegada aún y cuando nosotros sólo teníamos conversaciones pero sin nada firmado y acordado entre Mineros - Táchira y mi persona, reiterando como dije antes que en Puerto Ordaz está mi ficha, mi contrato y que cualquier negociación dependía de eso.

Durante estos días, tras recibir la llamada de Juan Domingo Tolisano y con el interés de la Junta Directiva de Mineros de Guayana, me reuní con ellos, escuché su propuesta, la analicé y tomé la decisión de permanecer en el conjunto negriazul para este 2017, la cual también fue pensada en pro del bienestar de mi esposa y mis hijos.

Quiero cerrar este comunicado reiterando mi agradecimiento con Deportivo Táchira y Zamora FC, por el interés mostrado en tenerme en sus filas y por las propuestas que en su momento me hicieron llegar. También dar las gracias a los fanáticos de ambas instituciones por todos los mensajes que me hicieron llegar mensajes a través de las redes sociales, tanto al finalizar la temporada 2016 como durante todos estos días y por

último y no menos importante, a todo Mineros de Guayana y su fanaticada que con el interés mostrado y el apoyo recibido al regresar, me han hecho sentir a gusto con la decisión tomada.

Sin más que agregar,

Se despide,

Richard Blanco

