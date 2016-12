Arace: "Podemos hacer un gran trabajo de la mano del cuerpo técnico"

Fútbol Venezolano

Jueves 22| 1:25 pm





Daniel Martínez Pérez / @DanielMartPerez

El Caracas FC sigue trabajando con intensidad a lo largo y ancho de esta pretemporada con Noel “Chita” Sanvicente al mando, y con el firme objetivo de hacer un gran 2017 para devolver a los avileños a la cúspide del balompié venezolano, uno que ha visto a los avileños quedarse a las puertas de la gloria en los últimos años.

Junto a Sanvicente, ya han llegado un par de refuerzos jóvenes para reforzar la zona media: Rafael Arace y Gabrielle Rosa y un peso pesado al ataque como lo es Fredys Arrieta, quienes llegan a la Cota 905 a darle un aire fresco a un club que quiere hacer las cosas de la mejor manera.

Arace, quien fue el primer fichaje anunciado por los avileños para la venidera zafra, se muestra contento con lo que se está viendo en las sesiones de trabajo. “Ha sido bastante agradable pese al gran nivel de exigencia. El grupo me recibió de la mejor manera, me abrieron las puertas y me hicieron sentir cómodo desde el primer día. Estoy bastante agradado con los compañeros y el cuerpo técnico”, señaló de entrada.

La llegada del ex Petare a Cocodrilos Sport Park se da a la par que la de Chita, algo que le ha permitido compartir con el estratega desde el inicio: “Para mí es un gran honor haber llegado junto a él. En cuanto a trabajo no es un secreto que es una persona muy trabajadora y exigente. Me ha tocado adaptarme rápido a lo que pide el profe, que es presionar en todas las líneas y recuperar el balón para atacar. Nos ha pedido que trabajemos de la mejor manera posible para lograr grandes cosas, porque estamos en un equipo grande que necesita ganar campeonatos”.

Pese a que otras plantillas en el fútbol venezolano se han estado reforzando con nombres de peso, en el Caracas saben que tienen con qué hacer cara a eso. “Sabemos que otros equipos se están reforzando con jugadores en todas sus líneas, pero creo que el Caracas con la plantilla que tenía y los refuerzos que han llegado podemos hacer un gran trabajo de la mano del cuerpo técnico”, agregó Arace vía telefónica.

Ya en el ámbito individual, el habilidoso jugador proveniente del Petare FC se muestra ilusionado por su llegada a la Cota 905 y espera que todo se dé bien para él y el equipo. “Para mí es un paso muy importante, gracias a Dios logré llegar a uno de los equipos más grandes del país y a una de las instituciones más establecidas; y de la mano del buen trabajo que hice el semestre pasado es una alegría bastante importante. Como profesional, es un paso que me puede ayudar mostrándome como jugador en un equipo bastante comprometido”, culminó.