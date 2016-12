"El volante cinco es el corazón del equipo"

Fútbol Venezolano

Jueves 22| 10:45 am





Héctor Rojas / hrojas@bloquedearmas.com

Son días de descanso por la pausa navideña, pero Noel Sanvicente advierte: cada jugador tendrá un plan de trabajo por el que será evaluado al reincorporarse a la segunda etapa de la pretemporada el dos de enero.

En estas primeras semanas de Sanvicente en Cocodrilos, los jugadores han conocido su metodología de trabajo, mientras que el técnico ha podido palpar las debilidades del conjunto y en qué aspectos enseña fortaleza. Tal y como anunció el día cuando se oficializó su regreso, piensa contar con todos los jugadores, por lo que las “incorporaciones se darán en el próximo semestre dependiendo de la debilidad que encuentre en el equipo. Solo se hará una gran inversión donde lo amerite”, aseguró el entrenador.

Sostiene Sanvicente que los jugadores que han llegado hasta el momento (Rafael Arace, Gabrielle Rosa y Fredys Arrieta) “han servido para reforzar y refrescar cada línea”. No descarta la llegada de dos o tres jugadores más, cuya principal característica sea la proyección a futuro, entre ellos un arquero.

Luego de que se reincorporen los jugadores, el dos de enero, el cuerpo técnico tiene planificado trasladarse junto con la plantilla a Maracay. “Si por mí fuera trabajara aquí en Caracas, pero necesito de una cancha de grama natural porque los trabajos son fuertes y se van a sobrecargar los jugadores”, explicó Sanvicente.

Finalmente terminarán la pretemporada en Ecuador, donde jugarán al menos tres amistosos internacionales. “Allí sabré con quién puedo contar. Una cosa son las prácticas y otra los partidos, y el roce internacional siempre te va a dar un plus”.

El entrenador siempre debe adaptarse a los jugadores que tiene en la plantilla, pero a continuación Sanvicente explica lo que desea en cada posición en su equipo ideal.

Su esquema predilecto. “Siempre me ha gustado el 4-4-2 y el 4-5-1. Aunque para la foto es una cosa, pero después, en la cancha, es otra cosa completamente distinta. Hay que tener flexibilidad para todo. Me gustan los jugadores que puedan manejar dos y hasta tres posiciones. (...) Que puedan manejar la pelota. No solamente el central es el que marca y la lanza, creo que tiene que también robar y anticipar cuando juegue. Me facilita el trabajo buscar una intensidad que no sea de tan solo 20 minutos, algo que no se consigue tan fácil, pero por eso hay que buscar una buena generación y saberla llevar”, explicó.

Es por ello que desea trabajar una camada desde las menores de manera que, cuando a los 18 años de edad lleguen a primera, tengan la menor cantidad de errores posible.

El portero. “A quién no le gusta un arquero que pueda manejar bien la pelota y tenga la visión, no solamente de tapar, sino de poder realizar un pase de 60 metros y así evitar una presión”, explicó. Además añade: “Es muy importante que pueda manejar el juego aéreo. Creo que en nuestra liga esos errores se perdonan, pero a nivel internacional te liquidan, porque te vas a encontrar con los mejores cabeceadores del mundo. Y por último deben tener mucha personalidad”.

El lateral. Sanvicente comenta que en los cursos que ha realizado siempre se remarca que si sube el lateral derecho debe quedarse el izquierdo y viceversa, pero esa teoría la tumba el Brasil de Cafú y Roberto Carlos, en el que ambos subían y el volante cinco (de contención) se quedaba entre los centrales.

Para Sanvicente es un juego de posición en el que se cubren los espacios. “El central tiene que hacer funciones de lateral y el cinco tiene que hacer de central, así se van cubriendo espacios a la hora de perder la pelota”, explicó, por lo que la versatilidad juega un papel fundamental.

El central. “Debe tener muy buena visión para darle salida al equipo. El juego aéreo lo necesita porque siempre se va a enfrentar a tipos que son inteligentes. A veces no se puede ser tan rápido como otros, pero si eres inteligente te puedes anticipar a las jugadas”, dijo.

El cinco o volante central. “Es el corazón. Cuando dejas de latir dejas de bombear. Por ahí pasa la inteligencia para abrir el juego, tener posesión de la pelota, controlar todo para hacer relevos, para ser una fiera y quitarle la esférica al rival”, mencionó.

Además añadió: “Otro técnico pensará diferente, pero para mí ese es el jugador clave para un buen funcionamiento”.

Los volantes ofensivos. “Tienen que aprender a jugar con tres o con cinco, en rombo, y desempeñarse en un 4-4-2, pero abierto, con los tipos por fuera, o un 4-4-2 con los volantes por dentro y dos como enganche, y así juntarlos por si tienes buenos laterales”, explicó.

Sanvicente acotó que es importante tener esta variabilidad en la zona ofensiva, esto debido a que un sistema puede ser contrarrestado por el adversario y es allí cuando los volantes tienen que estar atentos a una mirada del entrenador o una levantada de mano, y con ello pasar en cinco segundos de un 4-4-2 a un 4-5-1, o jugar con tres volantes y un enganche.

El delantero. “Me gusta un delantero que sea más nueve, pero en general que ambos manejen las dos cosas. Hoy se le hace más fácil al jugador que esté dentro del área y más difícil a los delanteros que no tengan movilidad. La idea es tener de todo un poquito. A veces hay que tener gente en el área y a veces no, de allí que se tengan delanteros por fuera”, concluyó.