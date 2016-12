Bernaldo Manzano: "Vamos a pelear el Torneo"

Fútbol Venezolano

El equipo sigue con sus trabajos en esta primera fase de pretemporada en tierras crepusculares, específicamente en el municipio Palavecino, en vísperas de la Temporada 2017 que iniciará en el mes de enero.

Los rojinegros han venido realizando ejercicios de forma intensa pero también con balón durante estos días. Uno de los elementos que se ha sumado recientemente a la plantilla, es el volante de primera línea Bernaldo Manzano, quien se muestra satisfecho con sus nuevos compañeros.

“Ha sido un grupo muy motivado y humilde el que me he encontrado, es muy sano, me han dado una bienvenida que no esperaba, pero gracias a Dios me he sentido muy cómodo con mis nuevos compañeros.” dijo el ex Portuguesa FC.

El “Tractor” sabe lo que será su función vistiendo la camiseta del Deportivo Lara. “El profe quiere que circule la pelota lo más rápido posible, que pueda jugar lo más rápido posible, máximo jugar a dos toques, que perdamos poco la pelota en el medio porque es mortal, toque y salga, recupere que los volantes 10 reciban la pelota detrás de los cinco, que simplemente haga mi trabajo, el trabajo fuerte que tenemos que hacer en el medio centro, y en general que seamos siempre colectivos, que corramos y metamos, estamos trabajando mucho en todas las líneas.”

“Aeróbicamente más que todo, físico, es las pretemporadas hacemos todo el trabajo muy intenso, pero este equipo trabaja mucho con balón, eso hace que uno se sienta cómodo y suelto, ha sido unos buenos trabajos en estas primera semanas.” Expresó sobre qué se trabaja mayormente en las primeras fases de pretemporadas.

“El profe confía plenamente en mí, me lo dijo cuándo me llamó, lo conozco de La Guaira porque he tenido compañeros que lo tuvieron y me hablaron muy bien de él, dentro y fuera de la cancha es una gran persona.” Comentó el portugueseño.

Por último dejó un claro mensaje “Es un equipo que a pesar de todo es joven hay mucha jerarquía, estoy completamente seguro de que vamos a pelear el torneo.”/Prensa Deportivo Lara